İdo Tatlıses’ten ikizlerinin doktoruna tepki: Geçecek dendi ama geçmedi

Kaynak: Sosyal medya

Şefkatli, "Şimdi süreci çok soran olduğu için kısaca özet geçeyim. Bizim doğuştan gözyaşı kanallarımız tıkalıydı. 1 yaşa kadar masaj önerdiler. Sonra açılmazsa minik bir operasyon dediler. Tabii etrafımda bunu yaşayanlara da sordum. Birçoğu, 'Bizim sonradan, kendiliğinden açıldı, yaptırmayın işlemi' dedi. Şimdi bu öyle bir şey ki, çocuklar her sabah gözleri enfeksiyon gibi çapaklı, kapalı şekilde uyanıyor, açamıyor ve sürekli gözlerini kaşımaktan yara yapıyor, tahriş ediyor. Artık bekleyelim diyemiyorsun o noktada. Ameliyat olmazsa kalıcı olabilir deniyor. Dolayısıyla burada doktor kontrolü de çok önemli. Operasyonla ilgili şunu söyleyeyim, aslında yetişkinlerde anestezi bile kullanmadan yapacakları bir işlem ama bebeklerde mecbur hareket etmemeleri için uyutuyorlar. Beni üzen, yoran kısım da bu anestezi kısmıydı" demişti.