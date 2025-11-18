İdo Tatlıses’ten ikizlerinin doktoruna tepki: Geçecek dendi ama geçmedi
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmiş ve ünlü çiftin Ocak 2024'te bu evlilikten ikiz çocukları olmuştu. 2025'in başında ise çocukların gözyaşı kanallarının tıkalı olduğunu öğrenen çift zorlu bir sürece girmişti. İkizlerini ameliyat ettiren çiftten Tatlıses, sosyal medyada bir paylaşımda bulunarak miniklerin doktoruna tepki gösterdi. İşte detaylar...
İbrahim Ayel, doğuştan bir kalp rahatsızlığı yaşamış, tedavisinden sonra sağlığına kavuşmuştu. 2025'in başında ise çocukların gözyaşı kanallarının tıkalı olduğunu öğrenen çift zorlu bir sürece girmişti.
Yasemin Şefkatli geçen nisan ayında "Artık gözleri neden hep yaşlı diye sormayacaksınız" diyerek oğulları Emir ve Ayel'in gözlerinden operasyon geçirdiğini duyurmuştu.
Şefkatli, "Şimdi süreci çok soran olduğu için kısaca özet geçeyim. Bizim doğuştan gözyaşı kanallarımız tıkalıydı. 1 yaşa kadar masaj önerdiler. Sonra açılmazsa minik bir operasyon dediler. Tabii etrafımda bunu yaşayanlara da sordum. Birçoğu, 'Bizim sonradan, kendiliğinden açıldı, yaptırmayın işlemi' dedi. Şimdi bu öyle bir şey ki, çocuklar her sabah gözleri enfeksiyon gibi çapaklı, kapalı şekilde uyanıyor, açamıyor ve sürekli gözlerini kaşımaktan yara yapıyor, tahriş ediyor. Artık bekleyelim diyemiyorsun o noktada. Ameliyat olmazsa kalıcı olabilir deniyor. Dolayısıyla burada doktor kontrolü de çok önemli. Operasyonla ilgili şunu söyleyeyim, aslında yetişkinlerde anestezi bile kullanmadan yapacakları bir işlem ama bebeklerde mecbur hareket etmemeleri için uyutuyorlar. Beni üzen, yoran kısım da bu anestezi kısmıydı" demişti.
İkizlerin Doktoruna Tepki
Dün ise İdo Tatlıses, sosyal medya hesabında ikizlerinin göz ameliyatını yapan doktora sitem ettiği bir video paylaştı.
"Başta deseydin hocam? Çocuklar narkoz aldı" diyerek tepki gösteren Tatlıses, şunları söyledi: "Arkadaşlar böyle 50 yere falan sorun çünkü neden biliyor musunuz? Bizim çocuklar operasyon geçirdi gözlerinden. Ve doktor bize dedi ki 'Kesin çözüm. Operasyon olurlarsa akmayacak gözleri. Bu konuyu kapatmış olacağız' dedi"
Tatlıses, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklar ameliyatı oldu, operasyondan sonra değişmedi. Aynı. Biz dedik ki 'Hocam devam ediyor akıntısı', 'Geçmeyebilir' dedi. 'Onun için tüp takmamız lazım' dedi. Başta deseydin hocam? Kesin geçmez deseydin, biz de yaptırmazdık. Çocuklar narkoz aldı. Nasıl olacak doktor?"