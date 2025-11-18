PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan 4. bölümüyle nefes kesecek: Orhan Bey’in kardeşiyle zor imtihanı!

Yayınlanan bölümleriyle gündeme damgasını Kuruluş Orhan, dördüncü bölümüyle de nefes kesecek. Yeni bölüm, hem duygusal çatışmaları hem de savaş sahneleriyle izleyiciyi bir kez daha ekrana kilitleyecek. İşte Kuruluş Orhan 4. bölümünden ipuçları ve görseller...

Giriş Tarihi:
Yayınlandığı her bölümüyle izleyicinin ilgisini üstüne çeken Kuruluş Orhan, dördüncü bölümüyle ekran başındakileri yine heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Yeni bölüm, güçlü duygusal çatışmaların yanı sıra aksiyon dolu savaş sahneleriyle de dikkat çekecek. İşte Kuruluş Orhan 4. bölümden öne çıkan detaylar ve görseller…

Orhan Bey ve Nilüfer Hatun'a Büyük Tuzak

Çetin bir imtihanın eşiğinde olduğunu bilen Orhan Bey, Kayı'da çift başlılığa asla müsaade etmemek için hem babasıyla hem de kardeşiyle sınanacağının farkındadır. Bu zor süreçte en büyük destekçisi Nilüfer Hatun'dur. Ancak ormandaki yolculukları beklenmedik bir pusuya dönüşür. İkili tam tuzağın ortasında kalmışken, Orhan Bey'in can yoldaşları Kan Turalı ve Abdurrahman yetişir. Kan Turalı ve Abdurrahman'ın gelişi dengeleri nasıl değiştirecek?

Orhan Bey Temurtaş'ın Karşısında

Beyliği içinde bulunduğu cendereden çıkaracak tek yolun Bursa kuşatmasının kaldırılması olduğunu düşünen Orhan Bey, kardeşini bile karşısına alma pahasına Temurtaş'la görüşmeye gider. Temurtaş'a, Alaeddin ve Şahinşah Bey'i durduracağını söyleyen Orhan Bey amacına ulaşabilecek mi?

Flavius ve Fatma Hatun Arasında Neler Yaşanacak?

İntikam hırsıyla yanıp tutuşan Flavius, Söğüt'te yeni bir plan kurar. Bir kez daha Fatma Hatun'la karşı karşıya gelen Flavius; bir yandan bütün gücüyle saldırmayı düşünürken, diğer yandan Fatma Hatun'a zarar gelmesinden çekinmektedir. Flavius ile Fatma Hatun arasında neler yaşanacak?

Yarhisar'da İlhanlı Kıyımı! Kayı Obası Şehitlerinin Acısıyla Sarsılıyor

Hain planlarından vazgeçmeyen Temurtaş, Yarhisar'a büyük bir baskın düzenler ve korkunç bir kıyıma imza atar. Kayı obası onlarca şehit ve yaralının acısıyla yıkılır. Bu ateşin obanın bağrına düşmesiyle, Malhun Hatun, Alaeddin Bey'in karşısına dikilir. Birbirlerine düştükçe düşmanın ciğerlerini sökmeye geldiğini söyleyen Malhun Hatun, Alaeddin Bey'i uyarır. Alaeddin Bey şimdi nasıl bir adım atacak?

Orhan Bey ve Alaeddin Bey'in Kavgasında Yumruklar Konuşuyor

Orhan Bey savaşı durdurmak için tüm gücüyle kardeşi Alaeddin'i ikna etmeye çalışsa da, Alaeddin Bey Orhan Bey'e Karacahisar'a gitmesini emreder. Orhan Bey'in bu emri kabul etmemesiyle ipler tamamen kopar ve iki kardeş obanın ortasında yumruk yumruğa birbirine girer. Bu olayın ardından Alaeddin Bey, Orhan Bey'i sürgün etme kararı alır. Orhan Bey'i ve Kayı'yı bu kırılma anından sonra neler bekliyor?

Kuruluş Orhan Oyuncu Kadrosu

Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah) Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen (Tekfur Saroz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Mehmet Ali Nuroğlu (Temurtaş), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Numan Çakır (Abdullah Bey), Özcan Varaylı (Sungur Bey), Onur Bay(Yiğit), İpek Arkan (Hafsa), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Cihan Ünal (Osman Bey)

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

