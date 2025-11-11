Şarkı söyledi yanlış anlaşıldı! Sevgili dedikoduları Muazzez Ersoy’u çileden çıkardı: Kötü ruhlu utanmazlar!

Kaynak: Sosyal medya Usta sanatçı, "Nijerya'da doğmuş büyümüş bir kardeşim, Türk Sanat Müziği söylüyor diye, benim şarkılarımı söylüyor diye, mutlu oluyoruz, Türkiye'ye geldiğinde bir araya geliyoruz..." sözleriyle başlayan açıklamasında, kendisi hakkında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Kaynak: Sosyal medya "Bu paylaşımları yapan X'teki ve Instagram'daki kişi ya da kişiler, 'gazeteci' değil" diyen Ersoy, özellikle sosyal medyada yayılan söylentilere tepki gösterdi.