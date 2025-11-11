Şarkı söyledi yanlış anlaşıldı! Sevgili dedikoduları Muazzez Ersoy’u çileden çıkardı: Kötü ruhlu utanmazlar!

Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Ersoy, son günlerde sosyal medyada hakkında çıkan iddialara sert tepki gösterdi.
Ersoy, Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile birlikte şarkı söylediği görüntüleri Instagram hesabından paylaşan sanatçı, "Sevgili Ndubuisi Christopher, Nijerya'lı anneciğinden Türkçeyi öğrenmiş, beni de TRT Müzik'te keşfetmiş, şarkılarımı çok tatlı söylüyor; ben de onu Instagram'da keşfettim, şu tatlılığına bakar mısınız" paylaşımında bulunmuştu.
Videonun ardından "sevgili" söylentileriyle gündeme gelmişti. Ersoy, paylaşımlarına yapılan yorumlar ve çıkan haberler üzerine sessizliğini bozarak adeta isyan etti.