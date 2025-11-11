PODCAST CANLI YAYIN

Şarkı söyledi yanlış anlaşıldı! Sevgili dedikoduları Muazzez Ersoy’u çileden çıkardı: Kötü ruhlu utanmazlar!

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Ersoy, Nijeryalı hayranı ile şarkı söylediği videonun ardından sosyal medyada çıkan “sevgili” iddialarına sert tepki gösterdi. Yanlış yorumlara isyan eden Ersoy, “Kötü ruhlu, utanmaz insanlar; hepsini Allah’a havale ediyorum” diyerek tepkisini dile getirdi.

Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Ersoy, son günlerde sosyal medyada hakkında çıkan iddialara sert tepki gösterdi.

Kaynak: Sosyal medya

Ersoy, Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile birlikte şarkı söylediği görüntüleri Instagram hesabından paylaşan sanatçı, "Sevgili Ndubuisi Christopher, Nijerya'lı anneciğinden Türkçeyi öğrenmiş, beni de TRT Müzik'te keşfetmiş, şarkılarımı çok tatlı söylüyor; ben de onu Instagram'da keşfettim, şu tatlılığına bakar mısınız" paylaşımında bulunmuştu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Videonun ardından "sevgili" söylentileriyle gündeme gelmişti. Ersoy, paylaşımlarına yapılan yorumlar ve çıkan haberler üzerine sessizliğini bozarak adeta isyan etti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Usta sanatçı, "Nijerya'da doğmuş büyümüş bir kardeşim, Türk Sanat Müziği söylüyor diye, benim şarkılarımı söylüyor diye, mutlu oluyoruz, Türkiye'ye geldiğinde bir araya geliyoruz..." sözleriyle başlayan açıklamasında, kendisi hakkında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Bu paylaşımları yapan X'teki ve Instagram'daki kişi ya da kişiler, 'gazeteci' değil" diyen Ersoy, özellikle sosyal medyada yayılan söylentilere tepki gösterdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sanatçı, "Sonra bu paylaşımlara inanıp, kötü laf söylemek için fırsat kollayan, yorum yapan; zavallı, kötü ruhlu utanmazlar da bu paylaşımların altına yorum yapıyor! Onlara da yazıklar olsun! Çoluk çocuklarından bulsunlar cezalarını dilerim; Allah'a havale ediyorum onları" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Ersoy'un o açıklaması...

