İcralık olup evden atılan Metin Keçeçi’nin son hali ortaya çıktı! Çöpten kartonları alıp otobüse bindi

METİN KEÇECİ KİMDİR?

1975 Hakkari doğumlu olan Metin Keçiçi 10 yaşındayken tiyatro ile tanıştı. 1993-94 yıllarında Hakkaride İlim Sağlık Kültür Araştırma Vakfı bünyesinde tiyatro grubu kurdu ve çeşitli oyunlarda oynadı.

2002 yılında istanbula yerleşti. 2003 yılında yerel bir kanalda show programı sundu. 2004 yılında TRT 1 de 'Fırtınalı Hayatlar' adlı dizide rol aldı ve aynı yıl TGRT kanalına çekilen 'Bodrum Hakimi' adlı tv filminde rol aldı.

2005 yılında BKM Atölye oyuncularına katıldı ve aynı yıl 'Organize İşler' adlı sinema filminde rol aldı ve yine aynı yıl 'Hacivat ve Karagöz neden öldürüldü' adlı sinema filminde rolaldı.

2007 yılında 'Hokkabaz' adlı sinema filminde rol aldı ve aynı yıl Bir Demet Tiyatro adlı dizide rol aldı.