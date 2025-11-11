İcralık olup evden atılan Metin Keçeçi’nin son hali ortaya çıktı! Çöpten kartonları alıp otobüse bindi

Çok Güzel Hareketler Bunlar programının ilk kadrosunda yer alarak geniş kitlelere adını duyuran oyuncu Metin Keçeci, geçtiğimiz aylarda yaşadığı maddi ve manevi zorluklarla gündeme gelmişti.
49 yaşındaki oyuncunun Nişantaşı'nda yaptığı sokak röportajında geçim sıkıntısı nedeniyle icralık olduğunu ve yaşadığı evin tahliyesine karar verildiğini söylemişti.
Keçeci, "İcralığım. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor" demişti.