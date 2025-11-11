PODCAST CANLI YAYIN

İcralık olup evden atılan Metin Keçeçi’nin son hali ortaya çıktı! Çöpten kartonları alıp otobüse bindi

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” ile tanınan oyuncu Metin Keçeci, bir dönem yaşadığı zorluklarla gündem olmuştu. İcralık olup evini boşaltmak zorunda kalan Keçeci, son olarak elinde kartonlarla görüntülendi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte son hali...

Çok Güzel Hareketler Bunlar programının ilk kadrosunda yer alarak geniş kitlelere adını duyuran oyuncu Metin Keçeci, geçtiğimiz aylarda yaşadığı maddi ve manevi zorluklarla gündeme gelmişti.

49 yaşındaki oyuncunun Nişantaşı'nda yaptığı sokak röportajında geçim sıkıntısı nedeniyle icralık olduğunu ve yaşadığı evin tahliyesine karar verildiğini söylemişti.

Keçeci, "İcralığım. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor" demişti.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir sessizliğini koruyan Keçeci, bu kez çöpten karton toplayıp otobüse binerken görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Çöpün etrafında bulunan kartonları topladığı görülen Keçeci sosyal medyada gündem olurken bazı kullanıcılar 'Ev taşıyacaktır belki' gibi yorumlarda bulundu. Keçeci'den ise henüz o görüntülere dair bir açıklama gelmedi.

METİN KEÇECİ KİMDİR?

1975 Hakkari doğumlu olan Metin Keçiçi 10 yaşındayken tiyatro ile tanıştı. 1993-94 yıllarında Hakkaride İlim Sağlık Kültür Araştırma Vakfı bünyesinde tiyatro grubu kurdu ve çeşitli oyunlarda oynadı.

2002 yılında istanbula yerleşti. 2003 yılında yerel bir kanalda show programı sundu. 2004 yılında TRT 1 de 'Fırtınalı Hayatlar' adlı dizide rol aldı ve aynı yıl TGRT kanalına çekilen 'Bodrum Hakimi' adlı tv filminde rol aldı.

2005 yılında BKM Atölye oyuncularına katıldı ve aynı yıl 'Organize İşler' adlı sinema filminde rol aldı ve yine aynı yıl 'Hacivat ve Karagöz neden öldürüldü' adlı sinema filminde rolaldı.

2007 yılında 'Hokkabaz' adlı sinema filminde rol aldı ve aynı yıl Bir Demet Tiyatro adlı dizide rol aldı.

