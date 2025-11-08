PODCAST CANLI YAYIN

Karayipler’de beyin kanaması geçirmişti! Adnan Şen ikinci kez ameliyat olacak

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in oğlu, iş insanı Adnan Şen, Karayipler’de geçirdiği beyin kanamasının ardından Miami’de ameliyat olmuştu. Şen’in sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Ameliyat sonrası enfeksiyon kapması nedeniyle yeniden ameliyat edileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Karayipler’de beyin kanaması geçirmişti! Adnan Şen ikinci kez ameliyat olacak

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen, Karayipler'de yaşadığı sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. St. Barths Adası'nda beyin kanaması geçiren Şen, ambulans uçakla götürüldüğü Miami'de acil ameliyata alınmıştı.

Sabah'tan Bülent Cankurt, Adnan Şen'in son durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Karayipler'in popüler adası St. Barths'ta geçen yıl başlattığı lüks inşaat projesini denetlemeye gittiğinde beyin kanaması geçiren ve ambulans uçakla götürüldüğü Miami'nin en ünlü hastanesinde ameliyata alınan Adnan Şen'in şimdi de o ameliyatta enfeksiyon kaptığını öğrendim.

İki hafta hastanede kalan ve taburcu olup eşi Begüm Hanım ve oğulları Can ile yaşadığı Los Angeles'taki evine geçen Adnan Bey, şimdi tekrar ameliyat olmayı bekliyormuş. Birkaç hafta sonra ameliyat masasına yatacak olan Adnan Bey'in kafatası açılıp kemikteki enfeksiyon temizlenecekmiş.

Şimdiden acil şifalar diliyorum. Bu arada Allah insanı, pandemide de sınıfta kalan, sağlık sistemi hep çok tartışılan Amerika'da hastaneye düşürmesin. Baksanıza Miami'nin en ünlü hastanesinde bile insanın başına neler geliyor"

