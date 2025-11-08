PODCAST CANLI YAYIN

Lüks sitede kedi kavgası! Burcu Şendir karakolluk oldu

Burcu Şendir, yavru kedilerini alıp çöpe atan, site yöneticisiyle karakolluk oldu. Dün şikayette bulunan Şendir, “Ha benim evimden eşyamı çalmış ha kedimi alıp çöpe atmış, ikisi de aynı şey” dedi.

Sosyetenin tanınan ismi Burcu Şendir, İstinye'deki lüks sitesinde yaşadığı olay sonrası karakola giderek site yöneticisinden şikayetçi oldu. İddiaya göre, yöneticisi bahçedeki çipli kedilerini toplayıp site dışındaki bir çöpün yanına bıraktı. Şendir, iki kedisini bulduğunu ancak birinin hâlâ kayıp olduğunu söyledi. Olayın peşini bırakmayacağını belirten Şendir, hukuki süreç başlattığını açıkladı.

Konuyu köşesine taşıyan Takvim Gazetesi Yazarı Şerif Ercan olaya ilişkin şu detayları aktardı:

"Sosyetenin ünlü isimlerinden Burcu Şendir, dün karakoldaydı. Sebebi ise kedileri... Şendir'in, İstinye'de oturduğu lüks sitede, bahçedeki kedilerini, site yöneticisi toplayıp site dışında bir yerde çöpe atmış, bunu öğrenince de karakola gidip site yöneticisinden şikayetçi olmuş.

"BU BİR SUÇTUR"
Karakol çıkışı konuştuğum Burcu Şendir, "Karakolda ifadelerimiz verildi şu an savcılık sürecinde. Site yöneticisinden, benim çipli kedilerimi alıp sokağa atmasından dolayı şikayetçiyim. Ha benim evimdeki özel bir eşyamı almış ha da benim çipli kedilerimi alıp sokağa atmış, benim için ikisi aynı şey. Bu bir suçtur" dedi.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"
İki köpeği, bir anne ve üç yavrusundan oluşan dört çipli kedisi olduğunu söyleyen Şendir, olayı da anlattı:

"Çipli yavru kedilerimi bahçede bıraktığım yerde bulamadım. Site yönetimine sordum, toplayıp belediyeye teslim ettiğini söyledi. Belediyeye gittim, kendilerine kedi gelmediğini öğrendim. Sonra site müdürü kedileri site dışında bir çöpün yanına bıraktığını itiraf etti. Gidip iki kedimi buldum ama üçüncü kayıp."

Pazartesi gününden beri bu olayla uğraştığını belirten Burcu Şendir, peşini bırakmayacağını, site yöneticisinden hukuk yoluyla hesap soracağını söyledi."

