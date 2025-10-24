Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy son yolculuğuna uğurlandı!

Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen Yeşilçam oyuncularından Neşe Aksoy, dün sabah hayatını kaybetti. Çok sayıda Yeşilçam filminde rol alan Aksoy'un vefatı, sinema camiasında üzüntüye neden oldu.
Neşe Aksoy için bugün İzmir'de, Mavişehir Memur Kardeşler Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene kızı Elif Doğru, damadı Emek Can Doğru, yeğenleri Alper ve Tolga Dal, eski eşi Şükrü Ediz, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan namaz sonrası Aksoy'un cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.