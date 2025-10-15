En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren’in yeni hayatı: Evli çocuklu ve formda!

2000'li yılların başında ekrana gelen En Son Babalar Duyar dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle tanınan Jale Özkan (Azaklı), uzun yıllar boyunca ekranlardan uzak kaldı.
Özkan, 2015 yılında hayatını Ömür Özkan ile birleştirdi. Bu evlilikten kızı İpek dünyaya geldi ve Özkan, özel hayatına odaklanmayı tercih etti.
Son dönemde sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen Jale Özkan, formda görüntüsüyle takipçilerinden tam not aldı. Uzun süredir ekranlarda görülmeyen oyuncunun değişimi, sevenleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.