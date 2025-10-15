En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren’in yeni hayatı: Evli çocuklu ve formda!

PODCAST CANLI YAYIN

2000'li yılların başında En Son Babalar Duyar dizisinde canlandırdığı Burger Ceren karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Jale Özkan (Azaklı), uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. 2015 yılında Ömür Özkan ile evlenen oyuncu, kızı İpek'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Şimdilerde evli, mutlu ve çocuklu olan Özkan, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Formda haliyle gündem olan Jale Özkan'ı görenler "Bambaşka biri olmuş", "Çok değişmiş ama bakışları aynı hala" gibi yorumlarda bulundu. İşte son hali...

2000'li yılların başında ekrana gelen En Son Babalar Duyar dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle tanınan Jale Özkan (Azaklı), uzun yıllar boyunca ekranlardan uzak kaldı.

Özkan, 2015 yılında hayatını Ömür Özkan ile birleştirdi. Bu evlilikten kızı İpek dünyaya geldi ve Özkan, özel hayatına odaklanmayı tercih etti.

Son dönemde sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen Jale Özkan, formda görüntüsüyle takipçilerinden tam not aldı. Uzun süredir ekranlarda görülmeyen oyuncunun değişimi, sevenleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Özkan'ın bambaşka bir görünüme kavuştuğunu söyleyen takipçileri, "Bakışları aynı kalmış" yorumlarında da bulundu.

Mutlu bir evlilik ve annelik hayatı sürdüren Jale Özkan, sosyal medyada paylaştığı pozlarla yeniden ilgi odağı oldu. Özkan'ın bu yeni hali, sevenleri tarafından olumlu tepkiler alırken, geçmişteki başarılı oyunculuğu da bir kez daha hatırlandı.

İşte Jale Özkan başta olmak üzere çocuk yıldızların yıllar içindeki değişimleri...

