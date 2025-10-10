PODCAST CANLI YAYIN

Yasemin Şefkatli’den ameliyat sonrası yeni açıklama! İşte son sağlık durumu...

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli, geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle ameliyat olmuştu. Sosyal medyada gelen soruları yanıtsız bırakmayan Şefkatli, “Toparlanıyorum, yakında eski hayatıma döneceğim” diyerek son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yasemin Şefkatli’den ameliyat sonrası yeni açıklama! İşte son sağlık durumu...

2021 yılında İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, 2024 yılında ikiz bebekleri Ayel ve Sinan Emir'e kavuştu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal medya hesabında ailesi ile yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şefkatli son dönemlerde sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şefkatli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Üşütmüşümdür diye gittiğimiz hastaneden göbek fıtığı olduğumu öğrenerek çıktım. Akşam ameliyata giriyordum neredeyse. Şu an birkaç müdahale ile iyiyim ama haftaya ameliyat olacağım" diyerek süreci anlattı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Dün ameliyat olan ve hastane odasından paylaşımda bulunan Şefkatli, bugün sağlık durumuyla ilgili takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şefkatli, "Ben sadece kendi tecrübemden bahsedeyim. Herkes mutlaka kendi hikayesini doktoruyla paylaşmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Fıtığın doğum sonrası ortaya çıktığını belirten Şefkatli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim fıtık göbeğimde çıktı ikiz doğumlardan sonra görülebiliyormuş. Çok ciddi ağrıyla acile geldim, 2 hafta olacak bildiğiniz hareket edemeyecek, ayakta duramayacak kadar kötüydüm.

Fıtığı geri ittiler ama bu kesin çare değil. Maalesef sonra bir yerde tekrar bu ağrıyı yaşamamak ve ani bir durum yaşanmaması için doktorlarım ameliyat önerdi. Çocukları kaldıramıyordum, spor yasaktı... Şimdi toparlayıp kısa bir süre içerisinde eski hayatıma döneceğim"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! MSB'den Gazze açıklaması: "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır"
İsrail'in işgal tankları Gazze'den çekiliyor! İlk görüntüler geldi... Bundan sonra ne olacak, plan nasıl işleyecek?
Takas Bank
Dünya Gazze diplomasisini konuşuyor! Küresel vicdanın sesi "Umudun Anahtarı Erdoğan"
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu'nu hizmete açacak
Borsa İstanbul
Emekliye 32 bin TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi
CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi’nde para valizlerle taşındı: İmar rantı “gölge başkan” eliyle paylaştırıldı
Okan Buruk'un gündemi sarsacak başarısını TAKVİM ortaya çıkardı! 3.5 yılda ulaştığı puan ortalamasıyla futbol tarihine adını yazdırdı...
Altında çılgın yükseliş durmadı! Vatandaşlar kuyumculara akın etti | Çeyrek bitti satış durdu
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz
Domenico Tedesco'nun "ilk 1 ay raporunu" TAKVİM ele geçirdi! Hem olumlu hem olumsuz notlar mevcut!
ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: "FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır" sorusu geceye damga vurdu!
Görüşmede Terörsüz Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan IKYB Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Görev gücünde olacağız | Hamas'a tebrik İsrail'e uyarı
Yapay zeka imzasıyla Venceremos! Gazze mesajlı klip sosyal medyayı salladı...
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Aynadaki Yabancı’da meraklandıran başlangıç: Ünlü ailenin gizemli odası!