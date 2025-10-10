Yasemin Şefkatli’den ameliyat sonrası yeni açıklama! İşte son sağlık durumu...

Dün ameliyat olan ve hastane odasından paylaşımda bulunan Şefkatli, bugün sağlık durumuyla ilgili takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Şefkatli, "Ben sadece kendi tecrübemden bahsedeyim. Herkes mutlaka kendi hikayesini doktoruyla paylaşmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya

Fıtığın doğum sonrası ortaya çıktığını belirten Şefkatli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim fıtık göbeğimde çıktı ikiz doğumlardan sonra görülebiliyormuş. Çok ciddi ağrıyla acile geldim, 2 hafta olacak bildiğiniz hareket edemeyecek, ayakta duramayacak kadar kötüydüm.

Fıtığı geri ittiler ama bu kesin çare değil. Maalesef sonra bir yerde tekrar bu ağrıyı yaşamamak ve ani bir durum yaşanmaması için doktorlarım ameliyat önerdi. Çocukları kaldıramıyordum, spor yasaktı... Şimdi toparlayıp kısa bir süre içerisinde eski hayatıma döneceğim"