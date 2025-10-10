Yasemin Şefkatli’den ameliyat sonrası yeni açıklama! İşte son sağlık durumu...

2021 yılında İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, 2024 yılında ikiz bebekleri Ayel ve Sinan Emir'e kavuştu.
Sosyal medya hesabında ailesi ile yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şefkatli son dönemlerde sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.
Şefkatli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Üşütmüşümdür diye gittiğimiz hastaneden göbek fıtığı olduğumu öğrenerek çıktım. Akşam ameliyata giriyordum neredeyse. Şu an birkaç müdahale ile iyiyim ama haftaya ameliyat olacağım" diyerek süreci anlattı.