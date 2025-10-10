Kadraj Galeri Kadraj İkon Aşk ve Gözyaşı’nın Selim’i Barış Arduç memleketiyle şaşırttı! İsviçre’de doğdu ama bakın aslen nereliymiş

Atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda Selim karakterini canlandıran Barış Arduç hem oyunculuk performansı hem de yakışıklılığıyla büyük beğeni topluyor. Meslektaşı Gupse Özay ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk babası Arduç'un hayatı da merak ediliyor. İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğan ve 8 yaşında Türkiye'ye gelen oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte çocukluk ve gençlik yılları Sakarya, Bolu ve İstanbul'da geçen oyuncunun asıl memleketi...

Giriş Tarihi: 10.10.2025 09:59
Henüz 8 yaşındayken ailesiyle birlikte yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan Barış Arduç, çocukluk yıllarını Sakarya ve Gölcük'te geçirdi.

1999 depremi sonrasında ailesiyle birlikte Bolu'ya taşınmak zorunda kalan Arduç, eğitimine burada devam etti. Lise döneminde ise İstanbul'a yerleşerek kariyer yolculuğunun kapılarını aralamış oldu.

Sporla iç içe bir çocukluk geçiren Arduç, yıllarca profesyonel düzeyde yüzme ve futbol gibi farklı branşlarda aktif olarak yer aldı. Hatta Şile'de tam 8 yıl boyunca cankurtaranlık yaptı.

Oyunculuğa adım atması ise Ayla Algan'la tanışması sayesinde oldu. Ekol Drama ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda aldığı eğitimler sayesinde sahneye olan ilgisi kısa sürede mesleğe dönüştü.

Bugün Türkiye'nin en geniş hayran kitlesine sahip oyuncularından biri olan Barış Arduç'un kariyeri, disiplinli geçmişi ve çok yönlü gelişimiyle dikkat çekerken İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğan oyuncunun aslen nereli olduğu da merak edildi.