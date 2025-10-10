Aşk ve Gözyaşı’nın Selim’i Barış Arduç memleketiyle şaşırttı! İsviçre’de doğdu ama bakın aslen nereliymiş

Bugün Türkiye'nin en geniş hayran kitlesine sahip oyuncularından biri olan Barış Arduç'un kariyeri, disiplinli geçmişi ve çok yönlü gelişimiyle dikkat çekerken İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğan oyuncunun aslen nereli olduğu da merak edildi.