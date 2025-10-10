Aşk ve Gözyaşı’nın Selim’i Barış Arduç memleketiyle şaşırttı! İsviçre’de doğdu ama bakın aslen nereliymiş
Atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda Selim karakterini canlandıran Barış Arduç hem oyunculuk performansı hem de yakışıklılığıyla büyük beğeni topluyor. Meslektaşı Gupse Özay ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk babası Arduç'un hayatı da merak ediliyor. İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğan ve 8 yaşında Türkiye'ye gelen oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte çocukluk ve gençlik yılları Sakarya, Bolu ve İstanbul'da geçen oyuncunun asıl memleketi...
Giriş Tarihi: 10.10.2025 09:59