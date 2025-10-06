PODCAST CANLI YAYIN

Metin Şentürk Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na hazırlanıyor: “İnsanın önündeki tek engel kendisi”

Görme engelli sanatçı Metin Şentürk, spora olan tutkusunu bu kez pedallara taşıyor. Şentürk, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na katılmak için hazırlıklara başladığını açıkladı. Başarılı sanatçı, ikamet ettiği sitenin bahçesinde bisikletiyle antrenman yaparken görüntülendi.

Kariyeri boyunca hem müzikte hem de sporda sınırları zorlayan Metin Şentürk, yeni hedefiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Her fırsatta "İnsanın önündeki tek engel kendisidir" diyerek hayata bakışını özetleyen Şentürk bu sözünü bir yaşam felsefesine dönüştürmüş durumda.

Dünya Rekorundan Bisiklet Turlarına

Şentürk, 2010 yılında Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda yaptığı sürat denemesiyle Dünya Görme Engelliler Sürat Rekoru'nu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı.

Şimdi ise aynı kararlılıkla bisiklet üzerinde yeni bir başarıya imza atmak istiyor.

"Engel Bedende Değil, Zihindedir"

Antrenmanlarını aksatmadan sürdüren sanatçı, çevresindekilerin de ilgisini çekiyor.

Sporun sadece fiziksel değil, zihinsel bir dayanıklılık gerektirdiğini vurgulayan Şentürk, "Engel bedende değil, zihindedir" diyerek topluma güçlü bir mesaj verdi.

