Metin Şentürk Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na hazırlanıyor: “İnsanın önündeki tek engel kendisi”

Kariyeri boyunca hem müzikte hem de sporda sınırları zorlayan Metin Şentürk, yeni hedefiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Her fırsatta "İnsanın önündeki tek engel kendisidir" diyerek hayata bakışını özetleyen Şentürk bu sözünü bir yaşam felsefesine dönüştürmüş durumda.