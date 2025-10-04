Aşka gelen Özgü Kaya kural bozdu! İşte Murat Dalkılıç’la ilk paylaşım...

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Özgü Kaya'nın sürpriz ilişkisi, magazin dünyasında uzun süre merak konusu olmuştu. Haziran ayında başlayan aşkları, geçtiğimiz haftalarda ilk kez el ele görüntülenerek belgelenmişti.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, beş ay sonra ilk kez sosyal medyada birlikte anıldı.
Özgü Kaya, Murat Dalkılıç'ın sahne performansından bir kareyi kalp emojisiyle paylaşarak, ilişkisini resmen ilan etti. Bu romantik hamle, aşklarını sosyal medya üzerinden duyurdukları ilk paylaşım olarak kayda geçti.