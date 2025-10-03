PODCAST CANLI YAYIN

SON DAKİKA! Mabel Matiz’e ‘Perperişan’ şarkı sözlerine yönelik soruşturmada 3 yıla kadar hapis talep edildi

Son dakika haberi... Şarkıcı Mabel Matiz’e yönelik ‘Perperişan’ şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz’in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

SON DAKİKA! Mabel Matiz’e ‘Perperişan’ şarkı sözlerine yönelik soruşturmada 3 yıla kadar hapis talep edildi
Şarkıcı Mabel Matiz'e yönelik 'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
HERKES TARAFINDAN ANLAŞILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaca'ya ait olan 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.
ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR

Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.
SAVUNMAYI KARŞILAMIYOR

Özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı aktarıldı. İddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca'nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip 'diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.

''Sözler biraz müstehcen mi?''

İşte şarkının sözleri:

Canıma yetti belalı bekarlık
Yanmalı hangisine?
Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı
Bir koşu annesine
O bana gelmeli, tadıma varmalı
O cici toy bebe onun nesine?
Diyo' şeytan "Üstüne atla da"
"Sal kuşu hanesine"

Yanıma yatmalı, beni de katmalı
Çiğnediği sakızın nanesine
Diyo' şeytan "Üstüne atla da"
"Sal kuşu hanesine"

Canım ister soysunlar beni
Onla bi' yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler
Hani ikimiz bi' gömlekte
Kalmaz bu muallakta
Kara sevdam, dönmek yok
İsterse topa koysunlar

Canıma yetti belalı bekarlık
Yanmalı hangisine?
Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı
Bir koşu annesine
O bana gelmeli, tadıma varmalı
O cici toy bebe onun nesine?
Diyo' şeytan "Üstüne atla da"
"Sal kuşu hanesine"

Canım ister soysunlar beni
Onla bi' yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler

Canım ister soysunlar beni
Onla bi' yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler
Hani ikimiz bi' gömlekte
Kalmaz bu muallakta
Kara sevdam, dönmek yok
İsterse topa koysunlar

Canım ister soysunlar beni
Onla bi' yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler
Hani ikimiz bi' gömlekte
Kalmaz bu muallakta
Kara sevdam dönmek yok
İsterse topa koysunlar

