SON DAKİKA! Mabel Matiz’e ‘Perperişan’ şarkı sözlerine yönelik soruşturmada 3 yıla kadar hapis talep edildi
Son dakika haberi... Şarkıcı Mabel Matiz’e yönelik ‘Perperişan’ şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz’in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Şarkıcı Mabel Matiz'e yönelik 'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Mabel Matiz hakkında 3 yıla kadar hapis talep edildi.
HERKES TARAFINDAN ANLAŞILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaca'ya ait olan 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.
Mabel Matiz hakkında 3 yıla kadar hapis talep edildi.
ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR
Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.
Mabel Matiz hakkında 3 yıla kadar hapis talep edildi.
SAVUNMAYI KARŞILAMIYOR
Özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı aktarıldı. İddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca'nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip 'diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.
Canıma yetti belalı bekarlık
Yanmalı hangisine?
Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı
Bir koşu annesine
O bana gelmeli, tadıma varmalı
O cici toy bebe onun nesine?
Diyo' şeytan "Üstüne atla da"
"Sal kuşu hanesine"
Canım ister soysunlar beni
Onla bi' yastığa koysunlar Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler
Hani ikimiz bi' gömlekte
Kalmaz bu muallakta
Kara sevdam, dönmek yok
İsterse topa koysunlar
Canıma yetti belalı bekarlık
Yanmalı hangisine?
Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı
Bir koşu annesine
O bana gelmeli, tadıma varmalı
O cici toy bebe onun nesine?
Diyo' şeytan "Üstüne atla da"
"Sal kuşu hanesine"