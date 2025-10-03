SON DAKİKA! Mabel Matiz’e ‘Perperişan’ şarkı sözlerine yönelik soruşturmada 3 yıla kadar hapis talep edildi

Mabel Matiz hakkında 3 yıla kadar hapis talep edildi.

SAVUNMAYI KARŞILAMIYOR

Özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı aktarıldı. İddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca'nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip 'diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.



''Sözler biraz müstehcen mi?''

İşte şarkının sözleri:

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo' şeytan "Üstüne atla da"

"Sal kuşu hanesine"

Yanıma yatmalı, beni de katmalı

Çiğnediği sakızın nanesine

Diyo' şeytan "Üstüne atla da"

"Sal kuşu hanesine"

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo' şeytan "Üstüne atla da"

"Sal kuşu hanesine"

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam dönmek yok

İsterse topa koysunlar



