Semicenk takdir topladı: “Kerkük Zindanı” Filistin için Harbiye’de yankılandı

Ünlü sanatçı Semicenk, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde Filistin’e destek için “Kerkük Zindanı” türküsünü seslendirdi. Filistin bayrağı LED ekrana yansıtılırken Semicenk’in anlamlı performansı, salondakileri duygulandırdı ve sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Ünlü sanatçı Semicenk, dün akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Binlerce müzikseverin bir araya geldiği etkinlikte, Semicenk sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü şarkıcı, sahnede "Kerkük Zindanı" türküsünü Filistin için seslendirdi. Şarkı sırasında sahnenin arkasındaki dev LED ekrana Filistin bayrağı yansıtıldı. Bu görüntü, salondakiler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı ve duygu dolu anlara sahne oldu.

Semicenk'in bu anlamı hareketi, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Konser anından paylaşılan görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun beğeni aldı ve sanatçının duyarlılığı takdirle karşılandı.

İzleyiciler, genç sanatçının duygu dolu performansını sosyal medyada paylaşıp destek mesajları yağdırdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Arkasına mazlumların bayrağını alıp, göğsünü gere gere konser verecek başka yürekli bir sanatçı var mı bu ülkede? Doğru kişiyi ünlü etmişiz gençler" ifadelerini kullandı.

Harbiye'deki konser, sadece müzikle değil, aynı zamanda dayanışma ve farkındalık mesajlarıyla da hafızalarda yer etti.

