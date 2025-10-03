PODCAST
Semicenk’ten Harbiye’de Filistin’e destek!
Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 11:51
Ünlü sanatçı Semicenk, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde “Kerkük Zindanı” türküsünü Filistin için seslendirdi. LED ekrana yansıtılan Filistin bayrağı eşliğindeki performans, hem salondakileri duygulandırdı hem de sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
