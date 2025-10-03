PODCAST CANLI YAYIN
Semicenk’ten Harbiye’de Filistin’e destek!

Ünlü sanatçı Semicenk, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde “Kerkük Zindanı” türküsünü Filistin için seslendirdi. LED ekrana yansıtılan Filistin bayrağı eşliğindeki performans, hem salondakileri duygulandırdı hem de sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

