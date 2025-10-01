PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta alevler oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evine de sıçradı! 2 bina kullanılamaz hale geldi

Beşiktaş'ta üç katlı ahşap binada çıkan yangın, yanındaki 3 binaya daha sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar alan binalardan birinde oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evinin de olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta alevler oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evine de sıçradı! 2 bina kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'ta bulunan üç katlı ahşap binada çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verirken, içeride bulunan bir kadını da dışarı çıkardı.

Beşiktaş'ta alevler oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evine de sıçradı! 2 bina kullanılamaz hale geldiBeşiktaş'ta alevler oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evine de sıçradı! 2 bina kullanılamaz hale geldi

Alevler kısa sürede yan binaya sıçradı. Kısmi çökmeler yaşanan ahşap bina, alevlerin büyümesiyle park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve park halindeki araçlar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti.

Alevler kısa sürede 3 binaya daha sıçradı. Ekipler, çektikleri hortumlarla farklı noktalardan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Beşiktaş'ta alevler oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evine de sıçradı! 2 bina kullanılamaz hale geldiBeşiktaş'ta alevler oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evine de sıçradı! 2 bina kullanılamaz hale geldi

Yangın nedeniyle mahalle yoğun duman altında kaldı; çevredekiler, yüzlerini kapatarak nefes almaya çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Şebnem Bozoklu. (Instagram)Şebnem Bozoklu. (Instagram)

OYUNCU ŞEBNEM BOZOKLU'NUN EVİ HASAR GÖRDÜ

Ahşap binada çıkarak alevlerin yanındaki 3 binaya daha sıçradığı yangında aralarında oyuncu Şebnem Bozoklu'nunda evinin yer aldığı 4 bina hasar gördü. 2 bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
Can ve Ciner'e "kara para" soruşturması: Atilla Ciner ve Gökhan Şen hakkında tutuklama talebi
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! İsrail'den teknelere siber saldırı: 15 dakika boyunca iletişim kesildi
Başkan Erdoğan TBMM'de Bahçeli ve siyasi parti liderleriyle görüştü
İsrail’den Gazze’de Netzarim Koridoru’na saldırı! Filistinlilere sürgün dayatması
Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: DEM Parti'den İYİ Parti'ye tek tek gitti
CHP'den millet iradesine saygısızlık: Meclis sıraları boş kaldı
TBMM'de yeni yasama yılı başladı! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan meşruiyet açıklaması: "Yok hükmündedir"
Takvim ÖZEL | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Afrika planını açıkladı! "Cüzi ücretlerle gelecekler"
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında
Özgür Özel’den adaylık hamlesi: CHP'deki savaş anketlere girdi!
Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok
Sanatçı Güllü’nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı! Servet ve borç iddiaları kafaları karıştırdı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! "Böyle bir talep beklemiyorduk"
Yunan bile gördü ama muhalefet hala 3 maymunu oynuyor! Kathimerini'den Başkan Erdoğan için "Büyük Türk" manşeti!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 11. Yargı Paketi ve Suça Sürüklenen Çocuklar açıklaması: Taslak hazır | CHP'ye tepki | Terörsüz Türkiye mesajı
Can Holding operasyonundan bir gün önce Ciner'in borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?
Devlet Bahçeli'den TBMM açılışına katılmayan CHP'ye sert tepki: "Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır"
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in eski eşi şaşırttı! Meğer karı-koca aynı filmde oynamış...