Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! 1 kişinin daha ifadesi alındı
Şarkıcı Güllü, geçtiğimiz Perşembe gecesi evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem "Oynarken ayağı kaydı düştü" dedi ama akıllarda birçok soru işareti oluştu. Ev içi kamerasına ait görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! İşte detaylar...
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, dün Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp, hayatını kaybetti.
Ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz, sanatçının sosyal medya hesabından duyurdu.
Tuğberk Yavuz paylaşımında, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun" dedi.
A Haber muhabiri Yusuf Gül, Güllü'nün ölümü hakkında yaşanan gelişmeleri şu söylerle aktardı:
Arabesk dünyasının sevilen sanatçısı Güllü ile ilgili elbette yeni bilgiler oluştu. Özellikle olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma, çıkardığı raporda önemli noktalara dikkat çekildi. Bunların en başında gelen unsur, özellikle Güllü'nün düştüğü pencerenin kotunun biraz daha aşağıda olması, yani olması gereken pencere boyutundan daha büyük olduğu ve diz mesafesinde olmasından dolayı Güllü'nün düşme ihtimalinin daha da yükseldiği belirlenmiş oldu.
Diğer bir yandan da özellikle dikkat çeken detay yerlerin kaygan olmasıydı. Raporda buna da yer verildi. Özellikle evin zemininin parkelerinin yeni yapıldığı, cilalandığıyla alakalı bilgiler paylaşıldı ki hatırlayacaksınız, ünlü sanatçı eviyle ilgili çeşitli tadilat çalışmaları da yapıyordu. Bunlardan birisi, evin girişindeki dış kapının yenilenmesi, şifreli hale getirilmesi, diğer bir yandan da evin zemin bölümünde de çalışmalar yaptırdığı yönünde yeni bilgiler çıktı.
YENİ ŞARKISININ DEMOSUNA HAZIRLANIYORDU
'Olay nasıl yaşandı?' sorusu akıllara geliyor. Bunu bir hatırlatalım. Olay, hatırlayacaksınız, geçtiğimiz Perşembe günü aslında ünlü sanatçının akşam 18 sıralarında evinden çıkıp biraz dolaşmasıyla başladı. Daha sonra biraz dolaştıktan sonra evine geri döndü. Onun akabinde yine güvenlik kamerası kayıtlarına baktığımız zaman kızı ve kızının arkadaşı evine giriş yaptı. Gece saatlerine doğru biraz müziğin sesi açıldı, eğlentiler, yediler, içtiler. Her şey olağan akışındaydı. Hatta ünlü sanatçı Pazartesi günü eğer hayatını kaybetmeseydi, bugün İstanbul'da yeni çıkaracağı şarkının demo çekimlerinin kayıtlarına başlayacaktı. Ancak olmadı.
"EVE POLİS GELEBİLİR"
Diğer bir yandan da, özellikle kızının ifadelerine baktığımız zaman şöyle bir ifade kullanıyor. Hem emniyet ekiplerine verdiği bilgilerde, ifadede şöyle bir konuya dikkat çekiyor: Annesiyle birlikte iki farklı odada müzik açtıklarını dile getirdi. Kendisi arkadaşıyla birlikte farklı bir odada müzik dinliyordu. Ünlü sanatçıysa başka bir odada müzik dinliyordu. Hatta ilerleyen saatlerde aralarında şöyle bir diyaloğun geçtiğine de dikkat çekildi: "Biraz müziğin sesini kısmazsak eve polis gelebilir" şeklinde ifade verdi ünlü sanatçının kızı, emniyet ekiplerine. Diğer bir yandan da müzik sesi kısıldı.
Artık bizim de ilk olarak A Haber'in ulaştığı görüntüler yaşandı. Ünlü sanatçı lavaboya gitti ve lavabodan çıktıktan sonra özellikle o çeşitli parmak şıklatma seslerini de duydunuz. Parmak şıklatma sesi ne için vardı peki? Çünkü o parmak şıklatma sesinin öncesinde roman havası açılmış, oynanıyordu. Müziğin sesi kısılınca, özellikle içeride bulunan kişilerin alkollü olması dolayısıyla biraz daha eğlenceye devam ettikleri net bir şekilde görüldü. Ama ünlü sanatçı özellikle lavabodan çıktıktan sonra 'Herkes tamam mı?' diye soru yöneltti. 'O nedir?' şeklinde bir soru sorarak kendi odasına doğru gitti
Özellikle kamera kayıtlarındaki saatlere baktığımız zaman, saatler 1.23'ü gösterdiğinde ünlü sanatçı lavabodan çıkıyor ve düşüş saati ise 1.24, 1.25 arası olduğunu söyleyebiliriz ve bu anlamda arada 2 dakikalık bir kaybın olduğuna da dikkat çekebiliriz. Bu 2 dakikalık kayıp güvenlik kameralarında yer almıyor. Ama düşme sesine baktığımız zaman, özellikle kızı ve arkadaşı odada yine parmak şıklatarak eğleniyorlardı. Ünlü sanatçı camdan düştükten sonra bir 'Ay!' sesi duyuldu ve kızı ve kızının arkadaşı da o anlık panikle odasına gittiler. Annesini göremeyince onun düştüğünü anlayıp apartmandan hızlıca aşağı indiler. Hatta apartmandan hızlıca aşağı inerken de komşuların zillerine bastılar, kapılarını çaldılar ve komşularla birlikte aşağı inildi.
Paylaşılan görüntüler özellikle resmi makamlara iletilen görüntüler. Bunun bilgisini paylaşalım. Aslında kesik olmasının ana nedeni de o. Çünkü şöyle paylaşılıyor biliyorsunuz resmi makamlara: Bir düşme anı, yani düşme anı yaşandıktan sonra yaşananlar, bir de düşme anından önce yaşanan görüntüler. O 2 dakikalık kayıptaki görüntüde de bir şey olmadığı aslında dile getiriliyor ama o görüntüler henüz paylaşılmadı.
Diğer bir yandan da, özellikle bu görüntünün arasındaki 1.5-2 dakikalık paya baktığımız zaman, boşluğa baktığımız zaman, zaten içeride o videonun başlarına baktığımız zaman ünlü sanatçı lavabodan çıktıktan sonra o parmak şıklatma seslerini duyuyorsunuz. 'O nedir?' diyor ve kendi odasına yöneldiği üzerinde duruyor ekipler. Biz de öyle duruyoruz. Çünkü kendi odasına gittikten sonra kısa bir süre sonra bu düşme anı yaşanıyor. Arada 2 dakika olmasından dolayı, 2 dakikada ne yaşandıysa yaşandı.
Ama şöyle de bir değerlendirme var: Özellikle bir kuşun pencereye geldiği, diğer bir yandan da farklı bir şey gördüğü yönünde değerlendirmeler var. O da nedenle kendi odasına doğru gittiği, daha sonra pencereyi kapatmak isterken aşağı düştüğü yönünde değerlendirmeler var. Ama net rapor şunu işaret ediyor: Ayağının kaydığını ve pencerenin özellikle yüksekliğinin de diz mesafesinde olmasından dolayı dengesini kaybedip düştüğünü işaret ediyorlar.
"KAFA KARIŞTIRAN ANLAR VAR"
Güllü'nün evdeki son anları sosyal medyada konuşulurken Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarıyla dikkat çekti.
"Yüksekten düşme neticesinde bir ölüm vakasıyla karşı karşıyayız. Yüksekten düşmelerin tamamında bir şüpheli durum vardır" diyen Özdemir şunları söyledi:
"Orijinalinde duymadığımız seslerin, sanal medyada gündem olduğunu görüyoruz. 'Arka tarafta tokat sesi geldi', 'imdat dedi', 'aşağı attı' gibi söylemler var. Veya üçüncü bir erkek şahıstan bahsediliyor. İçerideki bu görüntülerin tamamını birleştirdiğiniz zaman kolluk olarak karşınıza bu eve giren çıkanla ilgili olarak tüm bilgiler gelir"
Güllü'nün son görüntülerine ilişkin de değerlendirme yapan Özdemir, "Biz birbirimizi bir şekilde veya haberi olmadan arkadan müdahale etmeye kalksak, refleks olarak insanlar sağındaki solundaki eşyaları dağıtabilirler. Bakın şurada çok rahat dağılabilecek olan eşyalar var. Burada bizim en çok kafamızı karıştıran, yani şüpheli diye adlandırabileceğimiz kısmı Güllü'nün beyanı. Lavabodan çıktıktan sonra 'Herkes tamam mı?' diyor. Bunun mantıklı bir açıklaması var. Artık yatılacak vs. 'O ne?' deyip hamle yapıyor. Nereye hamle yapıyor? Tam da hayatını kaybetmiş olduğu odaya doğru hamle yapıyor" dedi.
KIZI İFADESİNDE NE SÖYLEMİŞTİ? Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52) kızı Tuyan Ülkem, savcılıkta "Roman havası oynamaya başladı annem. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü." ifadesini kullanmıştı.
Çınarcık ilçesinde 5. katındaki evinin kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden Tut'un ölümüyle ilgili olay sırasında odada bulunan kızı Tuyan Ülkem, Yalova'da savcılığa ifade vermişti.
Ülkem, annesinin olaydan önce odasına geldiğini belirterek, ifadesinde şunları kaydetmişti:
"Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve roman havası oynamaya başladı annem. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü. Sultan ile birlikte hemen aşağıya indik. Aşağıya indiğimizde annem yerde yatıyordu, olayla ilgili kimseden davacı ve şikayetçi değilim."
28 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken olay anının ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Özellikle sosyal medyada lavabodan çıktıktan sonra düşene kadar olan 2 dakikalık eksik kısımla ilgili ortaya birçok iddia atılmıştı.
GÜVENLİK KAMERASI MÜZİĞİN SESİNİ KESTİ
Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu öğrenildi. Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müziğin sesinin kamera tarafından kesildiği ve insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi. Görüntülerde de müzik sesinin insan sesine göre daha alttan geldiği görüldü. Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.
YERLER MAYİ SABUNLA SİLİNMİŞ
Yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu bildirildi. Yerlerin ise mayi sabunla temizlendiği kaydedildi. Ünlü sanatçının yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaydığı düşünülüyor.
KIZI ROMAN HAVASI OYNARKEN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ise savcılıkta verdiği ifadede, "Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü" demişti.