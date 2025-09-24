Aslıhan Malbora’dan Çağatay Ulusoy’lu ilk paylaşım! Aşıklar sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde başrol oynayan Ulusoy, 35 yaşına bastı. Doğum günü, yalnızca sevenleri tarafından değil, aşk yaşadığı oyuncu Aslıhan Malbora tarafından da özel bir paylaşımla kutlandı.