Aşk ve Gözyaşı’nın Meyra’sı Hande Erçel’den abla-kardeş pozu! Gamze Erçel’le sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, son dönemde sosyal medyada paylaştığı içeriklerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı "Aşk ve Gözyaşı" dizisinde Meyra karakterine hayat veren Erçel, özellikle son paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çekiyor.
Hande Erçel, bu kez ablası Gamze Erçel ile birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Instagram hikayesinde kardeşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, paylaşımına "Bu moda haftası değil, kız kardeş haftası" notunu düşerek samimi ve sıcak bir mesaj verdi.
Erçel kardeşlerin bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Takipçiler, paylaşıma yoğun ilgi gösterirken, "Çok güzelsiniz", "İkiniz de harikasınız" gibi beğeni ve yorumlarla sevgilerini dile getirdi. İki kardeşin arasındaki yakın bağ da bu fotoğrafla gözler önüne serildi.