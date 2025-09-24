PODCAST CANLI YAYIN

Aşk ve Gözyaşı’nın Meyra’sı Hande Erçel’den abla-kardeş pozu! Gamze Erçel’le sosyal medyayı salladı

Barış Arduç ile başrolünü üstlendiği Aşk ve Gözyaşı dizisinde Meyra karakterini canlandıran Hande Erçel, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Erçel bu kez ablası Gamze Erçel ile sosyal medyayı salladı. Erçel kardeşleri görenler hayranlıklarını gizlemeyerek “Çok güzelsiniz” yorumlarında bulundu.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, son dönemde sosyal medyada paylaştığı içeriklerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı "Aşk ve Gözyaşı" dizisinde Meyra karakterine hayat veren Erçel, özellikle son paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çekiyor.

Hande Erçel, bu kez ablası Gamze Erçel ile birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Instagram hikayesinde kardeşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, paylaşımına "Bu moda haftası değil, kız kardeş haftası" notunu düşerek samimi ve sıcak bir mesaj verdi.

Erçel kardeşlerin bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Takipçiler, paylaşıma yoğun ilgi gösterirken, "Çok güzelsiniz", "İkiniz de harikasınız" gibi beğeni ve yorumlarla sevgilerini dile getirdi. İki kardeşin arasındaki yakın bağ da bu fotoğrafla gözler önüne serildi.

Hande Erçel, özel hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Kısa süre önce iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisini noktalayan oyuncu, bu süreçte daha çok ailesine ve işine odaklandığını sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gösteriyor. Abla Gamze Erçel ile olan yakınlığı ise hayranları tarafından takdirle karşılanıyor.

"Bu moda haftası değil, kız kardeş haftası" notuyla verdiği poz, iki kardeşin birbirine olan desteğini ve sevgisini yansıtması açısından da dikkat çekti.

İşte Erçel kardeşlerin o pozu...

