Aşk ve Gözyaşı’nın Meyra’sı Hande Erçel’den abla-kardeş pozu! Gamze Erçel’le sosyal medyayı salladı

Kaynak: Sosyal medya

Hande Erçel, özel hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Kısa süre önce iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisini noktalayan oyuncu, bu süreçte daha çok ailesine ve işine odaklandığını sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gösteriyor. Abla Gamze Erçel ile olan yakınlığı ise hayranları tarafından takdirle karşılanıyor.