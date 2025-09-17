Kruvasanı pizzaya sararken iyiydi! Bergüzar Korel spor salonunda bakın nasıl ter döktü

Halit Ergenç ile evli olan ve üç çocuk annesi olan Bergüzar Korel, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ali, Han ve Leyla isimlerindeki üç çocuğuyla yoğun bir aile hayatı sürdüren ünlü oyuncu, hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.