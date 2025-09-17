Kruvasanı pizzaya sararken iyiydi! Bergüzar Korel spor salonunda bakın nasıl ter döktü

Halit Ergenç ile evli olan ve üç çocuk annesi olan Bergüzar Korel, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ali, Han ve Leyla isimlerindeki üç çocuğuyla yoğun bir aile hayatı sürdüren ünlü oyuncu, hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Son olarak spor salonunda çekilen bir videosunu takipçileriyle paylaşan Korel, fit görüntüsüyle kısa sürede gündem oldu.
Paylaşımında ter döktüğü anları samimi bir şekilde gözler önüne seren oyuncu, altına da esprili bir not düştü.