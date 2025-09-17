PODCAST CANLI YAYIN

Kruvasanı pizzaya sararken iyiydi! Bergüzar Korel spor salonunda bakın nasıl ter döktü

Halit Ergenç ile evli olan ve üç çocuk annesi olan Bergüzar Korel, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ali, Han ve Leyla isimlerindeki üç çocuğuyla yoğun bir aile hayatı sürdüren ünlü oyuncu, hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Son olarak spor salonunda çekilen bir videosunu takipçileriyle paylaşan Korel, fit görüntüsüyle kısa sürede gündem oldu.

Bergüzar Korel spor yaptığı anları paylaştı

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Paylaşımında ter döktüğü anları samimi bir şekilde gözler önüne seren oyuncu, altına da esprili bir not düştü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Korel, "Kruvasanı pizzaya sararken iyiydi canım" ifadelerini kullandı. Bu yorumuyla hem sporun zorluklarına dikkat çekti hem de kendine has espri anlayışını ortaya koydu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Öte yandan Bergüzar Korel'in spor salonundaki performansı ve enerjik hali, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal medyada kısa sürede yayılan video, Korel'in takipçileri tarafından yoğun ilgi görürken oyuncunun fit hali konuşulmaya devam ediyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...

