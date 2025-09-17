PODCAST CANLI YAYIN

Eski eşler aynı dizideymiş! Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin bakın aylarca hangi ünlüyle evli kalmış...

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Tolga Tekin'in hayatı merak konusu oldu. Muhteşem Yüzyıl'dan Bir Litre Gözyaşı'na kadar pek çok yapımda boy gösteren Tekin'in, eski eşiyle ilgili detaylar ise ilk kez duyanları şaşırttı. Bakın Tolga Tekin bir dönem hangi ünlü oyuncuyla evliymiş...

Eşref Rüya dizisinde "Müslüm" karakterini canlandıran Tolga Tekin, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatındaki sürprizlerle de gündemde. Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi gibi isimlerle birlikte rol aldığı yapımda performansıyla dikkat çeken Tekin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

TOLGA TEKİN KİMDİR?

19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Tolga Tekin, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya devam eden Tekin, Bizim Evin Halleri, Kapalıçarşı, Muhteşem Yüzyıl, Paramparça Rising of Ottoman, Akıncı, 50M2, Rüzgarda Salınan Nilüfer, Kelebekler, Bizi Hatırla gibi birçok dizi ve filmlerde yer aldı.

Kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırıldı. Tekin'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu.

İşte Tolga Tekin başta olmak üzere ünlü isimlerin eski aşkları...

Görkem Sevindik

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir

Demet Özdemir

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç

Ceren Benderlioğlu

Ceren Benderlioğlu ve Devrim Saltoğlu

Çağatay Ulusoy

Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya

Tolga Tekin

Tolga Tekin ve Zeynep Koltuk

2013-2014 yılları arasında evli kalan ikili, Bizim Evin Halleri dizisinde birlikte rol aldı.

Tolga Tekin ve Zeynep Koltuk

Danilo Zanna

Danilo Zanna ve eski eşi Tuğçe Demirbilek

Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu Tibet

Hande Yener

Hande Yener ve Kadir Doğulu

Seda Türkmen

Seda Türkmen ve Bora Akkaş

Seda Türkmen ve Bora Akkaş

Yılmaz Erdoğan

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin

Emre Aşık

Emre Aşık ve Aysun Kayacı

