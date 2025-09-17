Eski eşler aynı dizideymiş! Eşref Rüya’nın Müslüm’ü Tolga Tekin bakın aylarca hangi ünlüyle evli kalmış...

Eşref Rüya dizisinde "Müslüm" karakterini canlandıran Tolga Tekin , sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatındaki sürprizlerle de gündemde. Çağatay Ulusoy , Demet Özdemir ve Büşra Develi gibi isimlerle birlikte rol aldığı yapımda performansıyla dikkat çeken Tekin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Tolga Tekin , 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya devam eden Tekin, Bizim Evin Halleri, Kapalıçarşı, Muhteşem Yüzyıl, Paramparça Rising of Ottoman, Akıncı, 50M2, Rüzgarda Salınan Nilüfer, Kelebekler, Bizi Hatırla gibi birçok dizi ve filmlerde yer aldı.

Kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırıldı. Tekin'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu.