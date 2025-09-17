PODCAST CANLI YAYIN

Aşk ve Gözyaşı’nın Meyra’sı Hande Erçel yeni rolünü anlattı: Demir Leydi diyebileceğimiz bir karakter!

Sezonun en çok konuşulan dizilerinden “Aşk ve Gözyaşı” 19 Eylül Cuma akşamı ilk bölümüyle atv’de izleyici karşısına çıkacak. O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında, ekranlara gelecek olan dizinin sevilen başrol oyuncusu Hande Erçel, canlandırdığı Meyra karakterinin bilinmeyenlerini Dizi TV’yle paylaştı.

Aşk ve Gözyaşı’nın Meyra’sı Hande Erçel yeni rolünü anlattı: Demir Leydi diyebileceğimiz bir karakter!

Meyra'nın ne istediğini bilen ve özgüvenli bir karakter olduğuna dikkat çeken Erçel, rolünü şöyle tarif ediyor; "Meyra duygusal zırh taşıyan bir kadın... Adeta Demir Leydi diyebileceğimiz bir karakter. Ancak aynı zamanda da çok kırılgan ve bunu hep saklamak zorunda kalmış. Böyle yaşamayı öğrenmiş. Sadece anlaşılmayı istiyor ama zor anlaşılıyor; onun sınavı da bu olacak."

Ekipçe çok heyecanlı olduklarını belirten güzel oyuncu, Aşk ve Gözyaşı'na dair ise şu detayları verdi; "İzleyiciler hayatta her ilişkinin, sadece ikili ilişki değil, aile ilişkilerinin de ikinci bir şansı hak ettiğini düşünecekler. İlk günden beri tüm ekip aynı duyguyu hissediyoruz; sanki yeni bir projeye başlamamışız da çok uzun zamandır birlikte çalışıyor gibiyiz... Bunun ekrana da yansıyacağına inanıyorum"

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden'in oturduğu dizinin görkemli oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Hande Erçel'e, Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar ve Ali İpin ve Sanem Çelik gibi güçlü isimlerin yer aldığı Aşk ve Gözyaşı 19 Eylül Cuma akşamı atv'de başlıyor.

