Barış Arduç yeni dizisi Aşk ve Gözyaşın’nı anlattı: Küllenmiş ilişkiler ve ikinci şanslar!

Selim'in bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden çok daha farklı yönleri olduğuna dikkat çeken Barış Arduç, projeyi şu şekilde özetledi; "Aşk ve Gözyaşı içinde pek çok vaadi barındırıyor. Çok güçlü bir oyuncu kadrosu ve ekip bir araya geldi. Bu proje benim için enteresan bir deneyim oldu, olmaya da devam ediyor çünkü seyircinin alışık olduğu rollerin dışında bir karakter Selim. Tahminlerinin dışında bir şey izleyecekler. Benim için de öyle... İzleyiciler, küllenmiş ve göz ardı edilmiş kadın-erkek ile aile ilişkilerinin aslında ne kadar kıymetli olduğunu görecek ve bu duyguları derinden hissedecek."