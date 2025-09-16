Barış Arduç yeni dizisi Aşk ve Gözyaşın’nı anlattı: Küllenmiş ilişkiler ve ikinci şanslar!

PODCAST CANLI YAYIN

Sezonun en çok konuşulan dizilerinden “Aşk ve Gözyaşı” 19 Eylül Cuma akşamı ilk bölümüyle atv’de izleyici karşısına çıkacak. O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında, ekranlara gelecek olan dizinin başarılı başrol oyuncusu Barış Arduç, Selim karakterini ve dizinin can alıcı noktalarını Dizi TV’ye anlattı. İşte detaylar...

Selim'in bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden çok daha farklı yönleri olduğuna dikkat çeken Barış Arduç, projeyi şu şekilde özetledi; "Aşk ve Gözyaşı içinde pek çok vaadi barındırıyor. Çok güçlü bir oyuncu kadrosu ve ekip bir araya geldi. Bu proje benim için enteresan bir deneyim oldu, olmaya da devam ediyor çünkü seyircinin alışık olduğu rollerin dışında bir karakter Selim. Tahminlerinin dışında bir şey izleyecekler. Benim için de öyle... İzleyiciler, küllenmiş ve göz ardı edilmiş kadın-erkek ile aile ilişkilerinin aslında ne kadar kıymetli olduğunu görecek ve bu duyguları derinden hissedecek."

Uzun bir aradan sonra yeniden atv ekranında, böyle nitelikli bir yapımla izleyici karşısına çıkacak olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen başarılı oyuncu, ayrıca şu detayı da sözlerine ekledi: "Hem yönetmenimiz Engin Erden hem de tüm ekip arkadaşlarım bu süreci inanılmaz kolaylaştırdı. Böyle bir ekiple çalışmak büyük bir mutluluk."

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden'in oturduğu dizinin görkemli oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Hande Erçel'e, Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar ve Ali İpin ve Sanem Çelik gibi güçlü isimlerin yer aldığı Aşk ve Gözyaşı 19 Eylül Cuma akşamı atv'de başlıyor.

