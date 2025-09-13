Haluk Levent hastaneye kaldırıldı! Şarkıcı Haluk Leven’in hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

Muğla'da sahne alan Haluk Levent, konserin ardından ani rahatsızlık yaşayarak hastaneye kaldırıldı. Hayranlarını endişelendiren olayın ardından sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Doktorlar, Levent'in kısa süreli bir kontrol sürecinden geçtiğini ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.