Haluk Levent hastaneye kaldırıldı! Şarkıcı Haluk Leven’in hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

Muğla’da verdiği konserin ardından hayranlarını korkutan Haluk Levent, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 56 yaşındaki ünlü şarkıcının konser sonrası rahatsızlandığı ve kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Levent’in durumunun stabil olduğu, doktorların gözlem altında tuttuğu bildirildi.

Muğla'da sahne alan Haluk Levent, konserin ardından ani rahatsızlık yaşayarak hastaneye kaldırıldı. Hayranlarını endişelendiren olayın ardından sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Doktorlar, Levent'in kısa süreli bir kontrol sürecinden geçtiğini ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

HALUK LEVENT'TEN KORKUTAN HABER

56 yaşındaki ünlü şarkıcı Haluk Levent, hayranlarını endişelendiren bir gelişme yaşadı.

KONSER SONRASI RAHATSIZLANDI

Muğla'daki konserinin ardından rahatsızlanan Levent, apar topar hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Ortaca Yücelen Hastanesi'nde tedavi altına alınan sanatçıya, strese bağlı mide spazmı teşhisi konuldu. Levent, geceyi hastanede geçirdi.

HALUK LEVENT'TİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yapılan kontrollerin ardından sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

