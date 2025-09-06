PODCAST CANLI YAYIN

Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma tarihini açıkladı: Ben bunu hak etmedim!

Survivor All Star 2025’e diskalifiye olarak veda eden Almeda Baylan’dan sevenlerini üzecek bir haber geldi. Almeda, eşi Ercan Baylan ile boşanacaklarını sosyal medyadan gözyaşları içinde açıkladı. Survivor öncesinde de boşanma kararı aldığını söyleyen Almeda, Ercan hakkında bomba iddialarda bulunurken, boşanma tarihini de duyurdu.

Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma tarihini açıkladı: Ben bunu hak etmedim!

Survivor All Star 2025'in en dikkat çeken yarışmacılarından Almeda Baylan, diskalifiye olarak yarışmaya veda etmişti. Yarışmanın ardından hem fiziki değişimi hem de özel hayatıyla gündemden düşmedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yarışmadan sonra 29 kilo veren ve estetik operasyonu geçiren Baylan, son haliyle uzun süre adından söz ettirdi. Survivor eski yarışmacısı şimdi ise eşiyle gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü yarışmacı, eşi Ercan Baylan ile boşanacaklarını sosyal medya hesabından gözyaşları içinde açıkladı. Baylan, yaptığı açıklamada, boşanma kararının Survivor öncesinde de alınmış olduğunu belirtti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Eşi Ercan Baylan hakkında da sert iddialarda bulunan Almeda, "Bilmediğiniz çok şey var. Neler neler duydum, ne yaşadığımı bilmiyorsunuz. Ben bunu hak etmedim. Benim gidip fan hesabıma yazıyor bunu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Almeda açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bitmedi istekleri, ben Survivor öncesi boşanıyordum. Çıktım bir şans daha verdim ben ona. Ayrılıyorum, bence hayatımın en iyi kararını veriyorum. Ben de istemezdim yuvamı yıkmak. Şu an duyduklarım ve öğrendiklerim beni daha da sinir etti"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü isim "18 Eylül'de boşanacağım" diyerek mahkeme tarihini de açıkladı.

