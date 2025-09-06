Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma tarihini açıkladı: Ben bunu hak etmedim!

Survivor All Star 2025'in en dikkat çeken yarışmacılarından Almeda Baylan, diskalifiye olarak yarışmaya veda etmişti. Yarışmanın ardından hem fiziki değişimi hem de özel hayatıyla gündemden düşmedi.
Yarışmadan sonra 29 kilo veren ve estetik operasyonu geçiren Baylan, son haliyle uzun süre adından söz ettirdi. Survivor eski yarışmacısı şimdi ise eşiyle gündem oldu.
Ünlü yarışmacı, eşi Ercan Baylan ile boşanacaklarını sosyal medya hesabından gözyaşları içinde açıkladı. Baylan, yaptığı açıklamada, boşanma kararının Survivor öncesinde de alınmış olduğunu belirtti.