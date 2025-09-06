Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma tarihini açıkladı: Ben bunu hak etmedim!

Eşi Ercan Baylan hakkında da sert iddialarda bulunan Almeda, "Bilmediğiniz çok şey var. Neler neler duydum, ne yaşadığımı bilmiyorsunuz. Ben bunu hak etmedim. Benim gidip fan hesabıma yazıyor bunu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya

Almeda açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bitmedi istekleri, ben Survivor öncesi boşanıyordum. Çıktım bir şans daha verdim ben ona. Ayrılıyorum, bence hayatımın en iyi kararını veriyorum. Ben de istemezdim yuvamı yıkmak. Şu an duyduklarım ve öğrendiklerim beni daha da sinir etti"