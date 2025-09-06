PODCAST CANLI YAYIN

Kikirik'ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor

Kikirik'ten bambaşka bir kadına... 2003–2006 yılları arasında yayınlanan ve özellikle genç izleyiciler tarafından takip edilen Hayat Bilgisi'nin sevimli "Kikirik"i Çisil Oral, geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi. Son görünümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve takipçileri "Gerçekten aynı kişi mi?" yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi.

2003-2006 yılları arasında yayınlanan ve genç izleyiciler tarafından büyük ilgiyle izlenen Hayat Bilgisi dizisinin "Kikirik" karakteriyle tanınan Çisil Oral, estetik operasyonlarla geçirdiği büyük değişimle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

46 yaşındaki oyuncunun son hali, takipçileri tarafından "Gerçekten aynı kişi mi?" şeklinde yorumlarla karşılandı.

Çisil Oral, estetik müdahalelerle yüz hatlarını belirginleştirerek daha genç ve dinamik bir görünüme kavuştu. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken oyuncu, kısa sürede gündem oldu.

Hayranları, Oral'ın estetikle geçirdiği dönüşümü "Bambaşka biri olmuşsun", "İnsan ancak bu kadar değişebilir" gibi yorumlarla değerlendirdi.

İşte Çisil Oral başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Tuğba Altıntop

Tuğba Altıntop

Tuğba Altıntop

Selin Demiratar

Selin Demiratar

Uğur Pektaş

Uğur Pektaş

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Çisil Oral

Çisil Oral

Çisil Oral

Çisil Oral

Çisil Oral

Çisil Oral

Hilal Cebeci

Hilal Cebeci

Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Özcan Deniz

Özcan Deniz

