Kikirik'ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor

2003-2006 yılları arasında yayınlanan ve genç izleyiciler tarafından büyük ilgiyle izlenen Hayat Bilgisi dizisinin "Kikirik" karakteriyle tanınan Çisil Oral , estetik operasyonlarla geçirdiği büyük değişimle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Çisil Oral, estetik müdahalelerle yüz hatlarını belirginleştirerek daha genç ve dinamik bir görünüme kavuştu. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken oyuncu, kısa sürede gündem oldu.