"Dolgu kötü duruyor" diyen Zuhal Olcay’dan gençlik dersi! Sırrını paylaştı

Kaynak: Sosyal medya Bu yorumu kendisiyle özdeşleştirdiğini belirten şarkıcı, "Bir baktım ki ben de var. Yüzümle ilgili bakımıma çok özen gösteriyorum. Dolgu kullanmıyorum, çünkü dolgu yüzü büyütüyor, genişletiyor ve kötü duruyor" diyerek estetik müdahalelere mesafeli durduğunu söyledi.

Kaynak: Sosyal medya Zuhal Olcay, genç görünümünü korumasının en önemli nedeninin iç enerjisi olduğunu vurgulayarak, "Enerjime çok inanıyorum. İnsanın iç enerjisinin bir kişiyi dinç tuttuğuna çok inanıyorum" dedi.