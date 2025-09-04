"Dolgu kötü duruyor" diyen Zuhal Olcay’dan gençlik dersi! Sırrını paylaştı

Sanatçı Zuhal Olcay, geçtiğimiz akşam yaklaşık 15 bin kişilik bir kalabalığa konser verdi. Olcay, hem sesiyle hem sahne enerjisiyle izleyenlerin beğenisini topladı.
Gecede sadece müziğiyle değil, zamana meydan okuyan görünümüyle de dikkat çeken ünlü isim, genç kalmasının sırrını dinleyicileriyle paylaştı.
68 yaşında olmasına rağmen genç ve dinç görünümüyle övgü toplayan Olcay, yaptığı açıklamada "Bir yazı okudum; olduğundan daha genç görünen insanların genç görünme nedeni jimnastik, beslenme, estetik o şu bu tabii ki onlar çok faydalı ama, onlardan ziyade içlerinde taşıdıkları enerji diyordu" ifadelerini kullandı.