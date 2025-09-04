PODCAST CANLI YAYIN

"Dolgu kötü duruyor" diyen Zuhal Olcay’dan gençlik dersi! Sırrını paylaştı

Sahne enerjisiyle dikkat çeken Zuhal Olcay, genç görünmesinin sırrını ilk kez paylaştı. Estetik dokunuşlara mesafeli duran sanatçı, asıl etkili olanın ne olduğunu açıklayınca dinleyenler şaşırdı! İşte genç görünmenin sırrını veren Zuhal Olcay’ın o açıklaması...

Giriş Tarihi:
"Dolgu kötü duruyor" diyen Zuhal Olcay’dan gençlik dersi! Sırrını paylaştı

Sanatçı Zuhal Olcay, geçtiğimiz akşam yaklaşık 15 bin kişilik bir kalabalığa konser verdi. Olcay, hem sesiyle hem sahne enerjisiyle izleyenlerin beğenisini topladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Gecede sadece müziğiyle değil, zamana meydan okuyan görünümüyle de dikkat çeken ünlü isim, genç kalmasının sırrını dinleyicileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

68 yaşında olmasına rağmen genç ve dinç görünümüyle övgü toplayan Olcay, yaptığı açıklamada "Bir yazı okudum; olduğundan daha genç görünen insanların genç görünme nedeni jimnastik, beslenme, estetik o şu bu tabii ki onlar çok faydalı ama, onlardan ziyade içlerinde taşıdıkları enerji diyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bu yorumu kendisiyle özdeşleştirdiğini belirten şarkıcı, "Bir baktım ki ben de var. Yüzümle ilgili bakımıma çok özen gösteriyorum. Dolgu kullanmıyorum, çünkü dolgu yüzü büyütüyor, genişletiyor ve kötü duruyor" diyerek estetik müdahalelere mesafeli durduğunu söyledi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Zuhal Olcay, genç görünümünü korumasının en önemli nedeninin iç enerjisi olduğunu vurgulayarak, "Enerjime çok inanıyorum. İnsanın iç enerjisinin bir kişiyi dinç tuttuğuna çok inanıyorum" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Olcay ayrıca sahne dışında da aktif olduğunu ve tiyatronun kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi. Yakında 'Don Quixote' (Don Kişot) adlı tiyatro oyunuyla sahnelere dönmeye hazırlanan Olcay, "Tiyatro bana enerji veriyor, ben de tiyatroya enerji veriyorum" sözleriyle sahne tutkusunu ifade etti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?
Dananın kuyruğu 15 Eylül'de kopacak: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Hangi senaryolar konuşuluyor?
Vakıf Katılım
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
CHP’de birbirini şikayet furyası! İç savaş bitmiyor: Partide kaos büyüyor
Milyonlara 2026 zammı yolda! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2 farklı hesap
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan MYK’da Terörsüz Türkiye talimatı: Odaklanmalıyız
CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Özgür Özel "balıklar korkuyor füze atışı yapılmasın" demişti! Dalga konusu olan Özel'in iddiaları rakamlarla çöktü | Sinop'ta balık rekoru
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Bodrum milyarderlerin mega yatlarına ev sahipliği yapıyor
Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail Kartal
Seyhan'a böyle çöktüler! CHP'li başkan vekilinden itiraf | "125 bankamatikçi var"
Çalışan emeklilere çift maaş fırsatı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi neleri değiştirecek?
Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Putin'den Zelenskiy'e Moskova daveti: "Görüşmeye hazırsa gelsin"
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu