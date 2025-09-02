PODCAST CANLI YAYIN

Beyninde kitle tespit edilen Lara’dan yeni paylaşım: Belki bedenim zayıfladı ama...

"Allah Versin" ve "Adam Gibi Adam" gibi hit şarkılarla tanınan şarkıcı Lara, sosyal medyadan yaptığı açıklamada beyninde kitle olduğunu duyurarak hayranlarını korkutmuştu. Ünlü şarkıcıdan yeni bir açıklama geldi. Lara, son halini de paylaştı.

2000'li yıllarda "Allah Versin", "Adam Gibi Adam" ve "Katmer" gibi sevilen şarkılarla müzik dünyasında adından söz ettiren ve "Lara" ismiyle tanınan Fatma Nur Ergüder, geçen günlerde sevenlerini derinden etkileyen bir haber paylaştı. Ünlü sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada beyninde bir kitle tespit edildiğini duyurdu.

Lara, yaptığı duygusal açıklamada şu sözlere yer verdi: "Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağı. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum"

SON DURUMUNU AÇIKLADI!

Hayranlarının merakla takip ettiği sağlık süreciyle ilgili yeni bir açıklama yapan Lara, son durumunu sosyal medyada paylaştı.

Ünlü sanatçı, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hala çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum. Az kaldı, en kısa zamanda Allah'ımın izni ile sahnelerde buluşacağız. İyi ki varsın ailem, iyi ki varsın sevenlerim. Sizleri çok seviyorum"

İşte Lara'nın son hali...

