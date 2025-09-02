Hanzo’nun doktor Hülya’sı, Salako’nun Emine’si Meral Zeren'in son hali olay oldu! Kemal Sunal’ın en güzel partneriydi...

📱 SOSYAL MEDYADA YENİDEN GÜNDEMDE

Son yıllarda hayranları Meral Zeren'in adına açılan sosyal medya hesaplarında oyuncunun güncel fotoğraflarını paylaşıyor. Ancak sanatçı, bu hesapların kendisine ait olmadığını özellikle vurguladı. Yine de paylaşılan son görüntüleri hayranlarını hem şaşırttı hem de üzdü.

"Salako'nun Emine'si" olarak akıllarda kalan Zeren'in yıllar içindeki değişimi, "Yıllar ona da acımamış" yorumlarına neden oldu.