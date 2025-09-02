Hanzo’nun doktor Hülya’sı, Salako’nun Emine’si Meral Zeren'in son hali olay oldu! Kemal Sunal’ın en güzel partneriydi...
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde Kemal Sunal'ın partneri olarak hafızalara kazınan Meral Zeren'in son hali gündem oldu. "Salako", "Hanzo", "Şaşkın Damat" ve "Köyden İndim Şehire" gibi filmlerde rol alan Zeren, güzelliği ve enerjisiyle 70'li yılların en sevilen kadın oyuncularından biri olmuştu. Yıllar içindeki değişimi sosyal medyada paylaşıldı ve hayranları ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.
