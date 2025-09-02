PODCAST CANLI YAYIN

Hanzo’nun doktor Hülya’sı, Salako’nun Emine’si Meral Zeren'in son hali olay oldu! Kemal Sunal’ın en güzel partneriydi...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde Kemal Sunal'ın partneri olarak hafızalara kazınan Meral Zeren'in son hali gündem oldu. "Salako", "Hanzo", "Şaşkın Damat" ve "Köyden İndim Şehire" gibi filmlerde rol alan Zeren, güzelliği ve enerjisiyle 70'li yılların en sevilen kadın oyuncularından biri olmuştu. Yıllar içindeki değişimi sosyal medyada paylaşıldı ve hayranları ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Türk sinemasının altın çağında Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Meral Zeren, aradan geçen yıllara rağmen Yeşilçam'ın en çok konuşulan yıldızlarından biri olmayı sürdürüyor.

Takvim Logo

KEMAL SUNAL'IN EN GÜZEL PARTNERİ MERAL ZEREN'İN YILLARA MEYDAN OKUYAN HAYAT HİKAYESİ

Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından Meral Zeren, 1970'li yıllarda başta Kemal Sunal olmak üzere Yeşilçam'ın birçok usta ismiyle kamera karşısına geçti. "Salako", "Hanzo", "Şaşkın Damat", "Köyden İndim Şehire" ve "Salak Milyoner" gibi filmlerdeki rolleriyle hafızalara kazınan oyuncu, güzelliği ve neşeli karakteriyle dönemin en sevilen kadın oyuncularından biri oldu.

Takvim Logo

Ancak zaman içinde yaşadığı inişli çıkışlı kariyer ve özel hayatı, hayranlarını hem meraklandırdı hem de üzdü. Bugün 69 yaşında olan Meral Zeren'in son hali sosyal medyada gündem olurken, sanatçının hayat öyküsü yeniden konuşulmaya başlandı.

Takvim Logo

🎬 YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ YÜZÜ

1956 yılında Adana'da dünyaya gelen Meral Zeren, eğitimini yarıda bırakıp çok genç yaşta sahne hayatına adım attı. Henüz 13 yaşındayken şarkıcılığa başlayan Zeren, kısa sürede film yapımcılarının dikkatini çekti.

Takvim Logo

1971 yılında "Önce Sev Sonra Vur" filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Bu filmde rol alabilmek için yaşını büyüttüğünü anlatan sanatçı, kısa sürede Yeşilçam'ın en çok aranan kadın oyuncularından biri oldu.

Takvim Logo

Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı filmler, onun kariyerinde zirve noktasıydı. "Salako" filminde canlandırdığı Emine karakteri, Türk sinema tarihine kazınan unutulmaz kadın karakterlerden biri olarak hafızalara yerleşti.

Takvim Logo

🎤 GAZİNO SAHNELERİNDEN MÜZİK DÜNYASINA

Sadece sinema oyunculuğuyla değil, müzik kariyeriyle de öne çıkan Meral Zeren, 1970'lerin sonlarında sahneye geri döndü. Türk sanat müziği dersleri aldı, assolistlik yaptı. Zeki Müren ve Ajda Pekkan gibi dev isimlerle aynı sahneyi paylaştı.

Takvim Logo

1979 yılında "Kalbinden Atma Beni / Hercai" isimli 45'lik plak çıkararak müzik dünyasında da adını duyurdu. Ancak 1980'li yıllarda sinemanın düşüşe geçmesi ve gazinoların kapanmaya başlamasıyla birlikte Zeren'in kariyerinde de zor günler başladı.

Takvim Logo

İşte Meral Zeren'in son görüntüleri...

Takvim Logo

🕰 ZOR YILLAR GEÇİRDİ

Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar yaşadığı haberleri basına yansıdı. Gazinoların kapanmasıyla sahne hayatı darbe aldı, televizyon dizileri ve filmlerinde ise istediği çıkışı yakalayamadı. 1980'lerin ortasında tiyatro sahnelerinde yer aldı, "Kanlı Nigar" ve "Evet mi Hayır mı" müzikallerinde rol aldı. 1985'te "Duvardaki Kan" dizisiyle televizyon ekranına geri döndü.

1986'dan itibaren yeniden assolistlik yaptı, fakat 1990'lı yıllarda gazino kültürünün tamamen sona ermesiyle birlikte sanat hayatındaki parlak günler geride kaldı.

Takvim Logo

📱 SOSYAL MEDYADA YENİDEN GÜNDEMDE

Son yıllarda hayranları Meral Zeren'in adına açılan sosyal medya hesaplarında oyuncunun güncel fotoğraflarını paylaşıyor. Ancak sanatçı, bu hesapların kendisine ait olmadığını özellikle vurguladı. Yine de paylaşılan son görüntüleri hayranlarını hem şaşırttı hem de üzdü.

"Salako'nun Emine'si" olarak akıllarda kalan Zeren'in yıllar içindeki değişimi, "Yıllar ona da acımamış" yorumlarına neden oldu.

Takvim Logo

🏡 ŞİMDİKİ HAYATI

Meral Zeren bugünlerde İstanbul Bebek'teki evinde kedileriyle birlikte yaşıyor. Zaman zaman sahile inip boğazın keyfini çıkardığı biliniyor. Sanatçının son hali sosyal medyada gündem oldukça, Yeşilçam'ın altın yılları ve Kemal Sunal ile olan unutulmaz partnerliği bir kez daha anılıyor.

Takvim Logo

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

Takvim Logo

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

Takvim Logo

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi