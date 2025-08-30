Boşanma sürecinde nişanlandığı konuşuluyordu! Güzide Duran’dan Fikret Orman Açıklaması

Ünlü model Güzide Duran, iki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile devam eden boşanma süreciyle gündemdeyken, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la yaşadığı aşkla da magazin dünyasının odağına oturdu. Duran'ın, boşanma davasında 20 milyon TL tazminat ve aylık 600 bin TL nafaka talebinde bulunduğu öğrenilirken, Adnan Aksoy'un da kendisine "sadakatsizlik" gerekçesiyle karşı dava açtığı belirtildi.