Boşanma sürecinde nişanlandığı konuşuluyordu! Güzide Duran’dan Fikret Orman Açıklaması

Boşanma süreci henüz tamamlanmayan Güzide Duran, eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la yaşadığı yeni aşkla magazin gündemine damga vurdu. Londra’dan yaptığı paylaşımlarda parmağındaki alyans benzeri yüzük, "Evlilik teklifi mi aldı?" sorularını akıllara getirirken, kolundaki 45 bin dolarlık lüks çanta ise "Fikret Orman’dan hediye mi?" yorumlarına neden oldu. Tüm bu iddialar sonrası Güzide Duran, çok konuşulan ilişkisi hakkında açıklamada bulundu.

Ünlü model Güzide Duran, iki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile devam eden boşanma süreciyle gündemdeyken, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la yaşadığı aşkla da magazin dünyasının odağına oturdu. Duran'ın, boşanma davasında 20 milyon TL tazminat ve aylık 600 bin TL nafaka talebinde bulunduğu öğrenilirken, Adnan Aksoy'un da kendisine "sadakatsizlik" gerekçesiyle karşı dava açtığı belirtildi.

Bu süreçte Fikret Orman ile yeni bir aşka yelken açan Güzide Duran, Londra tatilinden paylaştığı karelerle sosyal medyada adından söz ettirdi. Başkentin en prestijli mağazalarından alışveriş yapan Duran, parmağındaki alyans benzeri yüzükle "Evlilik teklifi mi geldi?" sorularını gündeme taşıdı.

Fransız tasarımı, değeri yaklaşık 2 milyon TL olan çanta ise takipçilerin gözünden kaçmadı. Lüks çantanın Fikret Orman tarafından hediye edildiği yönünde yorumlar yapıldı.

Londra'daki paylaşımlarının ardından hem özel hayatı hem de boşanma süreciyle ilgili spekülasyonlar artarken, Güzide Duran sessizliğini bozdu.

Tatilden döndüğünü ve çocuklarıyla vakit geçirdiğini belirten Duran, Fikret Orman'la ilişkisi için net konuştu.

Model, "Tatilden döndüm, çocuklarımla beraber vakit geçirdim. Fikret Orman ile ilişkimiz çok güzel gidiyor, çok mutluyum" açıklamalarında bulundu.

Boşanma süreci devam ederken yeni bir aşkla hayatına yön veren Duran, hem özel hayatı hem de magazin dünyasındaki etkisiyle konuşulmaya devam ediyor.

