Boşanma sürecinde nişanlandığı konuşuluyordu! Güzide Duran’dan Fikret Orman Açıklaması

Ünlü model Güzide Duran, iki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile devam eden boşanma süreciyle gündemdeyken, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la yaşadığı aşkla da magazin dünyasının odağına oturdu. Duran'ın, boşanma davasında 20 milyon TL tazminat ve aylık 600 bin TL nafaka talebinde bulunduğu öğrenilirken, Adnan Aksoy'un da kendisine "sadakatsizlik" gerekçesiyle karşı dava açtığı belirtildi.
Bu süreçte Fikret Orman ile yeni bir aşka yelken açan Güzide Duran, Londra tatilinden paylaştığı karelerle sosyal medyada adından söz ettirdi. Başkentin en prestijli mağazalarından alışveriş yapan Duran, parmağındaki alyans benzeri yüzükle "Evlilik teklifi mi geldi?" sorularını gündeme taşıdı.
Fransız tasarımı, değeri yaklaşık 2 milyon TL olan çanta ise takipçilerin gözünden kaçmadı. Lüks çantanın Fikret Orman tarafından hediye edildiği yönünde yorumlar yapıldı.