Keloğlan’ın Cankız’ının kim olduğunu ilk kez duyan küçük dilini yuttu! Meğer Arka Sokaklar’da Gamze Özçelik ile...

Türk sinemasının unutulmaz serilerinden biri olan Keloğlan filmlerinde Rüştü Asyalı'nın başrolünde hayat verdiği Keloğlan karakteri, izleyicilerin gönlünde taht kurarken, ona eşlik eden oyuncular da merak konusu oldu. Serinin sevilen yapımlarından 'Keloğlan ile Cankız' filminde Cankız karakterine hayat veren oyuncunun ise yıllar sonra Arka Sokaklar dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. İlk kez duyanları şaşkına çeviren bu detay, "Yıllarca onu fark etmeden izlemişiz" yorumlarına neden oldu. Bakın Keloğlan'ın Cankız'ı hangi ünlü oyuncuymuş...