Keloğlan’ın Cankız’ının kim olduğunu ilk kez duyan küçük dilini yuttu! Meğer Arka Sokaklar’da Gamze Özçelik ile...

Türk sinemasının unutulmaz serilerinden biri olan Keloğlan filmlerinde Rüştü Asyalı'nın başrolünde hayat verdiği Keloğlan karakteri, izleyicilerin gönlünde taht kurarken, ona eşlik eden oyuncular da merak konusu oldu. Serinin sevilen yapımlarından 'Keloğlan ile Cankız' filminde Cankız karakterine hayat veren oyuncunun ise yıllar sonra Arka Sokaklar dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. İlk kez duyanları şaşkına çeviren bu detay, "Yıllarca onu fark etmeden izlemişiz" yorumlarına neden oldu. Bakın Keloğlan'ın Cankız'ı hangi ünlü oyuncuymuş...

Giriş Tarihi: 30.08.2025 10:04
Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarından biri olan Keloğlan film serisi, yıllar geçse de izleyicinin hafızasındaki yerini korumaya devam ediyor. Rüştü Asyalı'nın Keloğlan karakterine hayat verdiği seride, her filmde farklı oyuncularla kamera karşısına geçen usta oyuncunun partnerleri de en az kendisi kadar merak ediliyor.

Serinin en sevilen filmlerinden biri olan "Keloğlan ile Cankız"da, Keloğlan'ın gönlünü kaptırdığı Cankız karakteriyle izleyicinin kalbini kazanan isim, aradan geçen yılların ardından uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar'da rol aldığı ortaya çıktı.

Sosyal Medyada Şaşkınlık Yaratan Gerçek

Keloğlan serisini severek izleyen birçok kişi bu gerçeği ilk kez öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada "Meğer yıllarca onu izlemişiz", "Cankız Arka Sokaklar'da mı oynamış?" gibi yorumlar peş peşe geldi.

Keloğlan Aramızda filminde Aşk-ı Memnu dizisinin Şayeste'si Fatma Karanfil ile kamera karşısına geçen Rüştü Asyalı, "Keloğlan ile Cankız" filminde ise yine tanıdık bir simayla başrolü paylaştığı bilgisi kısa sürede gündem oldu ve duyanları şaşkına çevirdi.

İşte Keloğlan'ın Cankız'ı başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...