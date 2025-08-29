PODCAST CANLI YAYIN

Şarkıcı Lara’dan sevenlerini üzen haber: Beyninde kitle tespit edildi

2000'li yıllarda Allah Versin, Adam Gibi Adam' ve Katmer gibi hit şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan, 'Lara' lakabıyla tanınan Fatma Nur Ergüder, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla hayranlarını endişelendirdi. “Beynimde bir kitle belirlendi” diyen Lara, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

2000'li yıllarda çıkardığı hit şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan Lara, sosyal medya hesabında sevenlerini endişelendiren açıklamalarda bulundu. Beyninde bir kitle tespit edildiğini duyuran Lara, zorlu bir süreçten geçtiğini samimi sözlerle aktardı.

Lara, paylaşımlarında "Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir" diyerek inancını ve sabrını vurguladı.

Hayatındaki bu önemli gelişmeyi takipçileriyle paylaşırken, sevenlerinin desteğinin kendisine güç verdiğini belirtti.

Lara yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim"

Ünlü şarkıcı, "Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağıdır. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum. Hepinize sevgimle ve şükranımla" sözleriyle sevenlerine teşekkür etti.

Lara, bir sonraki paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi: "Sağlığımla ilgili bir süreçten geçiyorum. Bu yüzden telefonlara çok bakamıyor, mesajlarınıza tek tek cevap veremiyorum. Lütfen beni affedin. Ama bilin ki sevginiz ve dualarınız üzerimde, kalbimde. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok seviyorum"

