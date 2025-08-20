PODCAST CANLI YAYIN

Sahipsizler 2. sezon 1. bölüm yayın tarihi 2025: Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosu değişti mi?

Sahipsizler dizisinin 1. sezonu, 18 Haziran 2025 tarihinde yayınlanan 28. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin takipçileri yeni sezon için merak içinde bekleyişini sürdürüyor. Özellikle ikinci sezonun yayın tarihi ve hikayenin nasıl devam edeceği, izleyicilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor.

Giriş Tarihi:
Sahipsizler 2. sezon 1. bölüm yayın tarihi 2025: Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosu değişti mi?

Son olarak Sahipsizler'in 2. sezon çekimlerinin ağustos ayında başlayacağı duyurulmuştu. Oyuncu ve set ekibinin bir araya gelmesiyle start alacak olan çekimler, dizinin Eylül veya Ekim aylarında ekrana dönmesini sağlayacak. Çekim süreciyle birlikte, yeni sezon fragmanının da kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor.

(Kaynak: Star TV)(Kaynak: Star TV)

Yayın Tarihi Henüz Resmi Değil

Henüz yapımcılar tarafından kesin bir yayın tarihi açıklanmadı.

(Kaynak: Star TV)(Kaynak: Star TV)

Ancak sektördeki kaynaklar, dizinin Eylül veya Ekim ayında televizyon ekranlarında olacağını işaret ediyor.

Bu tarihler çekimlerin hızına ve yapım programına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

(Kaynak: Star TV)(Kaynak: Star TV)

Yeni Sezon İçin Beklentiler

2. sezonda da izleyiciler, hikaye akışı ve karakter gelişimleriyle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edecek.

(Kaynak: Star TV)(Kaynak: Star TV)

Yeni sezon özellikle senaryo ve karakter dinamiklerinde yaşanacak değişiklikler açısından merak konusu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu: Parti yönetimi iç muhalefeti tasfiye etmek için harekete geçti
Emekli ve ölüm aylığı alanlara promosyonda çift fırsat: Banka seçimine dikkat!
Sosyal medya hesaplarına yasa dışı bahis ve kumar ayarı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti hesaplar engellendi
Memura %7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2'li artış: Polis, bekçi ve 210 ünvan için yeni maaş listesi
Trump’tan Netanyahu hakkında skandal sözler: Savaş kahramanı olarak nitelendirdi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti
SON DAKİKA: İstanbul ve 14 ile kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji bugün için saat verdi, fırtına ve gök gürültüsüyle geliyor
Meta'dan bir skandal daha! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
İyi Parti'den Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: "Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir"
Şifa mesajı! Ücretsiz kanser taramaları için SMS ile bilgilendirme dönemi başladı | İşte detaylar
Macron "Türkiyesiz olmaz" dedi Rutte ABD'den dönüş yolunda Başkan Erdoğan'ı aradı: Ankara'nın rolü kritik
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
Şehit aileleri ve gazilerden Meclis'te Terörsüz Türkiye'ye tam destek: Başkan Erdoğan'ın sözü yüreklere su serpti
CHP'li Turan Taşkın Özer'den şehit aileleri ve gazilere saygısızlık! Komisyonda yolsuzluğu savundu yargıyı hedef aldı
Tutuklanan CHP'li İnan Güney'in savcılık ifadesi ortaya çıktı: "Resmi görevi olmayan Mustafa Mutlu'ya oda verdim"
Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Vural ''Müge Anlı ile Güven Bana''ya damga vurdu
Son dakika: Muhittin Böcek'in firari oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı! 195 milyon liralık rüşvet iddiası
AK Parti'den CHP'ye okkalı "Siyasi kapkaççılık" cevabı! MHP lideri Bahçeli Özgür Özel'e sert daldı: Her sözü yalan ve yamuktur
ATV’den bir bomba dizi daha: Aynadaki Yabancı’nın oyuncu kadrosu tamamlandı!