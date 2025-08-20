Sahipsizler 2. sezon 1. bölüm yayın tarihi 2025: Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosu değişti mi?

Son olarak Sahipsizler'in 2. sezon çekimlerinin ağustos ayında başlayacağı duyurulmuştu. Oyuncu ve set ekibinin bir araya gelmesiyle start alacak olan çekimler, dizinin Eylül veya Ekim aylarında ekrana dönmesini sağlayacak. Çekim süreciyle birlikte, yeni sezon fragmanının da kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor.
Yayın Tarihi Henüz Resmi Değil
Henüz yapımcılar tarafından kesin bir yayın tarihi açıklanmadı.
Ancak sektördeki kaynaklar, dizinin Eylül veya Ekim ayında televizyon ekranlarında olacağını işaret ediyor.
Bu tarihler çekimlerin hızına ve yapım programına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.