Sahipsizler 2. sezon 1. bölüm yayın tarihi 2025: Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosu değişti mi?

Son olarak Sahipsizler'in 2. sezon çekimlerinin ağustos ayında başlayacağı duyurulmuştu. Oyuncu ve set ekibinin bir araya gelmesiyle start alacak olan çekimler, dizinin Eylül veya Ekim aylarında ekrana dönmesini sağlayacak. Çekim süreciyle birlikte, yeni sezon fragmanının da kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor.

(Kaynak: Star TV) Yayın Tarihi Henüz Resmi Değil Henüz yapımcılar tarafından kesin bir yayın tarihi açıklanmadı.