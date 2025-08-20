Pınar Altuğ'un yoga videosuna tepki yağdı! “Eşiniz kıskanmıyor mu?” sorusuna bakın ne yanıt verdi

PODCAST CANLI YAYIN

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını takan ve kariyerine oyuncu olarak devam eden Pınar Altuğ, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Yoga yaptığı anlara ait görüntüleri yayınlayan Altuğ'a tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Eşiniz kıskanmıyor mu?" diye sorarken bir başkası "Yaşımıza göre mi davransak acaba" dedi. Altuğ ise tepkilere tek tek yanıt verdi.

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazında.

2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenen oyuncu, 2009'da 'Su' adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Pınar Altuğ'un yoga yaptığı anlara tepki yağdı!
Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen Altuğ, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan Altuğ, yoga yaptığı anlara ait görüntüleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede gündem olan görüntüler, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Altuğ ise tepkilere tek tek yanıt verdi.

Altuğ, bir sosyal medya kullanıcısı "Eşiniz kıskanmıyor mu?" sorusuna "Kıskanması için bir sebep yok ki. Birine dokundunuz diye aklınız fikriniz gidiyorsa bilemem tabi" yanıtını verdi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Yaşımıza göre mi davransak acaba" dedi. Altuğ ise "Siz bana bir liste verirseniz oradan bakıp seçeyim ben" karşılığını verdi.

Altuğ, başka bir takipçisinin "Yağmur Bey sizi sevmiyor, Pınar Hanım. Sevse kıskanır" sözleri üzerine de "Çok mantıklı" dedi.

İşte Pınar Altuğ'un çok konuşulan o paylaşımı...

NE OLMUŞTU?
Pınar Altuğ, geçen günlerde hakkında çıkan 'Hayatını kaybetti' haberleriyle gündeme gelmişti.

Haberlere tepki gösteren Altuğ, şöyle demişti: "TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası amaçlarının ne olduğunu bilmediğim bir sayfa benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair baya kurgulu haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim... Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımızdan hiç endişeleri olmasın. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım"