Göksel’den dekolteli mayosuyla tekne dansı: Denizde kız neşesi!

Ünlü şarkıcı Göksel, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve dekolteli mayosuyla teknede dans ettiği anları paylaştı. Göksel, paylaşımının altına ise “Denizde kız neşesi” notunu ekledi.

Sen Orda Yoksun, Denize Bıraksam, Uzaktan gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Göksel, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Sahne performansları kadar kişisel tarzı ve enerjisiyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı, bu kez teknede çekilen bir videosuyla gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Göksel, son paylaşımında dekolteli mayosuyla teknede dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, videoya "Denizde kız neşesi" notunu ekledi.

Göksel'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

İşte Göksel'in o paylaşımı...

