Göksel’den dekolteli mayosuyla tekne dansı: Denizde kız neşesi!

Sen Orda Yoksun, Denize Bıraksam, Uzaktan gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Göksel , kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Kaynak: Sosyal medya

Sahne performansları kadar kişisel tarzı ve enerjisiyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı, bu kez teknede çekilen bir videosuyla gündeme geldi.