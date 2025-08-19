Göksel’den dekolteli mayosuyla tekne dansı: Denizde kız neşesi!

Sen Orda Yoksun, Denize Bıraksam, Uzaktan gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Göksel, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Sahne performansları kadar kişisel tarzı ve enerjisiyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı, bu kez teknede çekilen bir videosuyla gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Göksel, son paylaşımında dekolteli mayosuyla teknede dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, videoya "Denizde kız neşesi" notunu ekledi.