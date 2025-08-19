PODCAST CANLI YAYIN

Gizem Karaca’nın minik bebeği Leyla Yaz ile ev halleri: Yatacak hiçbir yer yok çünkü...

Kısa bir süre önce kızı Leyla Yaz’ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Gizem Karaca, minik bebeğiyle ev hallerini sosyal medya hesabında paylaştı. Anne-kızın o halleri kısa sürede gündem oldu ve “Yatacak hiçbir yer yok” diyen Karaca’nın esprili paylaşımı yüzleri gülümsetti.

Uzun süredir ekranlardan uzak, sakin bir yaşam süren oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

25 Haziran akşamı dünyaya gelen kızlarına Leyla Yaz adını veren çift, bu özel haberi sade ve zarif bir şekilde paylaşmıştı.

Annelik heyecanı yaşayan Gizem Karaca, şimdilerde tüm vaktini minik kızıyla geçiriyor. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda da kızına sık sık yer veriyor.

Minik bebeğinin yüzünü göstermekten kaçınan ünlü isim son olarak Leyla Yaz bebek ile ev hallerini yayınladı.

Kızının kucağa alıştığını dile getiren Karaca, Yaz için evde hazırladığı yerleri tek tek gösterdi ve son olarak kamerayı göğsünde uyuyan minik bebeğine çevirdi.

Karaca, "Yatacak hiçbir yer yok çünkü" ifadelerini kullanırken paylaşımına "Yoo, ne kucağa alıştırması" notunu ekledi.

İşte o paylaşım...

