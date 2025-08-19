Gizem Karaca’nın minik bebeği Leyla Yaz ile ev halleri: Yatacak hiçbir yer yok çünkü...

Uzun süredir ekranlardan uzak, sakin bir yaşam süren oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: Sosyal medya 25 Haziran akşamı dünyaya gelen kızlarına Leyla Yaz adını veren çift, bu özel haberi sade ve zarif bir şekilde paylaşmıştı. Gizem Karaca’nın minik bebeği Leyla Yaz ile ev halleri sosyal medyayı salladı