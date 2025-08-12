Ünlü şarkıcı Lara'dan hastaneden gelen paylaşım hayranlarını endişelendirdi. 5 gündür kendini kötü hissettiğini söyleyen Lara, sedyede çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak telefonlara bile cevap veremeyecek durumda olduğunu açıkladı.
Paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan sanatçının sağlık durumu merak konusu olurken, konser planlarıyla ilgili yaptığı açıklama ise dikkat çekti.
Lara, hastanede odasındaki fotoğrafını şu açıklamayla yayınladı: "Dostlar, yaklaşık 5 gündür grip beni yere sermiş durumda. Telefonla ilgilenemiyorum. Arayan, soran herkese teşekkürler ederim ama dediğim gibi telefonlara bakamıyorum kusura bakmayın. Birkaç güne inşallah iyileşip Yozgat Saraykent konserine harika bir şekilde gideceğim"