Ünlü şarkıcı Lara'dan hastaneden gelen paylaşım hayranlarını endişelendirdi. 5 gündür kendini kötü hissettiğini söyleyen Lara, sedyede çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak telefonlara bile cevap veremeyecek durumda olduğunu açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan sanatçının sağlık durumu merak konusu olurken, konser planlarıyla ilgili yaptığı açıklama ise dikkat çekti.