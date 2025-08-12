Son Dakika
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk teklif için saat belli oldu
PODCAST CANLI YAYIN

Şarkıcı Lara hastanelik oldu: Sedyedeki fotoğrafı sevenlerini endişelendirdi

“Allah Versin” ve “Adam Gibi Adam” gibi hit parçalarıyla tanınan Lara, hastanelik oldu. 5 gündür kötü olduğunu belirten ünlü şarkıcının sedyede çekilmiş fotoğrafı sevenlerini endişelendirdi.

Giriş Tarihi:
Şarkıcı Lara hastanelik oldu: Sedyedeki fotoğrafı sevenlerini endişelendirdi

Ünlü şarkıcı Lara'dan hastaneden gelen paylaşım hayranlarını endişelendirdi. 5 gündür kendini kötü hissettiğini söyleyen Lara, sedyede çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak telefonlara bile cevap veremeyecek durumda olduğunu açıkladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan sanatçının sağlık durumu merak konusu olurken, konser planlarıyla ilgili yaptığı açıklama ise dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Lara, hastanede odasındaki fotoğrafını şu açıklamayla yayınladı: "Dostlar, yaklaşık 5 gündür grip beni yere sermiş durumda. Telefonla ilgilenemiyorum. Arayan, soran herkese teşekkürler ederim ama dediğim gibi telefonlara bakamıyorum kusura bakmayın. Birkaç güne inşallah iyileşip Yozgat Saraykent konserine harika bir şekilde gideceğim"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Korkutan paylaşımın ardından ünlü isme sevenlerinden 'geçmiş olsun', 'acil şifalar' mesajları geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin medya ayağına operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Orman yangınlarıyla mücadele! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı | Hangi illerde kontrol altında?
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
Tel Aviv’de atama krizi! Katz genelkurmay başkanını hedef aldı: Ordu “Karışma” dedi
CHP'nin CIA - MOSSAD ve FETÖ mesaisi! Rezan Epözdemir'in kirli ağı | Skandal fotoğraftaki herkes şüpheli
Jose Mourinho'dan farklı 11! Fenerbahçe Feyenoord'u böyle yıkacak
Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu fırtına uyarısı: Sıcak hava dalgası, yağmur ve sert rüzgar bir arada! Çanakkale, İzmir, Manisa...
Galatasaray'a çifte yıldız! Sona gelindi
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Yukay Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşurken mi çarpıştı?
Eşiniz vefat ettiğinde ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alırsınız? İşte bilinmesi gerekenler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamayacak"
Rezan Epözdemir'in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine "Erişim yasağı" aldırdığı otelde tatil yaptı
Başkan Erdoğan'dan 80. yılında BM'ye reform mesajı!
Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız!
Rezan Epözdemir ve Çallı'dan organize işler! 50 bin €'luk "Mercedes" şantajı, 150 bin $'lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştı
Balıkesir'de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada "kolon kesildi" şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında
Dizilerle valiz hazırlatacak plan: Türkiye 72 ülkede ekrandan turist çekecek
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası 786 artçı! 1 kişi hayatını kaybetti
Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...