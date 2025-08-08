2018 yılında hayatını kaybeden merhum sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul'dan acı haber geldi. Umman Özkul, uzun süredir savaştığı kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Özkul'un ölüm haberini Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Güner Özkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir"
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Özkul için bugün Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ailesi ve yakınları camide taziyeleri kabul etti.
SON ARZUSU GERÇEKLEŞEMEDİ
2. Sayfa'da yer alan habere göre; cenaze törenine katılan ve taziyeleri kabul eden Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, Umman Özkul'un son arzusunu da açıkladı.