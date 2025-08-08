Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sahte e-imza üzerinden kaos planı yapanlara sert tepki: "Amaçları suçla mücadele değil" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de açıkladı: Enerjide devlet desteği 900 milyar TL'yi aştı | İsrail'e tepki | Suriye mesajı Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı" Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya'ya korkunç infaz! 30 makas darbesi vurup sonra yaktılar İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı! Netanyahu'nun kanlı planı! İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Hamas'tan tepki: Bedeli ağır olacak
PODCAST CANLI YAYIN

Sihirli Annem’in Perihan’ı Gül Onat’ın son hali ortaya çıktı! Kanserle mücadele eden oyuncu “45 dakikalık ameliyat 8 saat sürdü” demişti

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı “Perihan Teyze” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, pankreas kanserine yakalandığını açıklamıştı. Ünlü oyuncu, hastaneden son görüntüsünü “Tedavi günleri” notuyla paylaştı.

Giriş Tarihi:
Sihirli Annem’in Perihan’ı Gül Onat’ın son hali ortaya çıktı! Kanserle mücadele eden oyuncu “45 dakikalık ameliyat 8 saat sürdü” demişti

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Perihan Teyze" karakteriyle hafızalara kazınan Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Geçtiğimiz sene katıldığı programda sağlık durumu hakkında konuşan Gül Onat, pankreas kanserine yakalandığını ve tedavi gördüğünü söylemişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"45 dakikalık ameliyat sürdü 8 saat" diyerek yaşadığı tıbbi sürecin ciddiyetini ortaya koyan Onat, "Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten. Ne zaman öleceğim acaba diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Öte yandan ünlü oyuncu, hastalığın erken evrede teşhis edilmesinin önemine vurgu yaparak takipçilerinden düzenli kontrollerini aksatmamalarını istemişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Hastanede tedavisi devam eden Gül Onat, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Ünlü oyuncu, hastanede çekilen son görüntüsüne "Tedavi günleri" notunu düştü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncuya takipçileri "Allah şifa versin" yorumlarıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Gül Onat'ın son hali...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de açıkladı: Enerjide devlet desteği 900 milyar TL'yi aştı | İsrail'e tepki | Suriye mesajı
Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı"
Borsa İstanbul
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplanıyor! Terör Türkiye gündeminden çıkacak
Netanyahu'nun kanlı planı! İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Hamas'tan tepki: Bedeli ağır olacak
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
Soğuk cüzdan sıcak skandal! Kripto baronu İçer'in kara para ağı | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı?
İzmir'de su krizinden sonra çöp dağları! Kemalpaşa havadan görüntülendi
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
CHP'li ABB'den 180 milyonluk adrese teslim ihale! Ücretsiz halı sahalar ücretli olacak
Filistin'e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya'ya korkunç infaz! 30 makas darbesi vurup sonra yaktılar
Jennifer Lopez 600 yıllık Türk hamamında konakladı! Otelde ilginç yasak
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Milyoner'de seyirciyi ekrana kilitleyen anlar! Galatasaray sorusuna çift cevap da yetmedi
MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı!
CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK'ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık