Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Perihan Teyze" karakteriyle hafızalara kazınan Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor.
Geçtiğimiz sene katıldığı programda sağlık durumu hakkında konuşan Gül Onat, pankreas kanserine yakalandığını ve tedavi gördüğünü söylemişti.
"45 dakikalık ameliyat sürdü 8 saat" diyerek yaşadığı tıbbi sürecin ciddiyetini ortaya koyan Onat, "Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten. Ne zaman öleceğim acaba diyorum" ifadelerini kullanmıştı.