Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Perihan Teyze" karakteriyle hafızalara kazınan Gül Onat , bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor.

Kaynak: Sosyal medya

"45 dakikalık ameliyat sürdü 8 saat" diyerek yaşadığı tıbbi sürecin ciddiyetini ortaya koyan Onat, "Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten. Ne zaman öleceğim acaba diyorum" ifadelerini kullanmıştı.