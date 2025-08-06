Son Dakika
Aliyev ve Paşinyan Beyaz Saray'da buluşacak! ABD basınından anlaşma sinyali Trump'ın özel elçisi Witkoff Moskova'da! Putin ile Zelenskiy görüşecek mi?
PODCAST CANLI YAYIN

The Walking Dead oyuncusu Kelley Mack kimdir, kaç yaşında, nereli? Kelley Mack neden öldü, hastalığı neydi?

The Walking Dead dizisindeki Addy karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Kelley Mack’ten acı haber geldi. 33 yaşındaki oyuncu yaşamını yitirdi. Gelişmelerin ardından The Walking Dead oyuncusu Kelley Mack kimdir, kaç yaşında, nereli? Kelley Mack neden öldü, hastalığı neydi? soruları merak ediliyor. İşte ünlü ismin biyografisine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
The Walking Dead oyuncusu Kelley Mack kimdir, kaç yaşında, nereli? Kelley Mack neden öldü, hastalığı neydi?

The Walking Dead dizisindeki Addy karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Kelley Mack'ten acı haber geldi. 33 yaşındaki oyuncu yaşamını yitirdi. İşte ünlü ismin biyografisine ilişkin detaylar...

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

The Walking Dead Oyuncusu Kelley Mack Kimdir?

Kelley Mack, ABD doğumlu bir oyuncu ve yapımcıdır. Sevilen zombi dizisi The Walking Dead'de canlandırdığı Addy karakteriyle tanınmıştır. Diziye 9. sezonda katılan Mack, Alexandria dışında kurulan Topluluklardan biri olan Hilltop'ta yaşam mücadelesi veren genç karakterlerden birine hayat verdi.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Oyunculuğa genç yaşlarda başlayan Kelley Mack, çeşitli kısa filmler, bağımsız yapımlar ve televizyon dizilerinde de rol aldı. Sinemadaki başarısının yanı sıra yapımcılık yönüyle de dikkat çekti.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Kelley Mack Kaç Yaşında ve Nereli?

Kelley Mack, 1992 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. 2025 yılında henüz 33 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. ABD'de doğup büyüyen Mack, kariyerini de ağırlıklı olarak Los Angeles merkezli sürdürüyordu.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Kelley Mack Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

Kelley Mack'in ölümü, 5 Ağustos 2025 tarihinde ailesi tarafından Instagram üzerinden yapılan duygusal bir paylaşımla duyuruldu.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Yapılan açıklamada, Mack'in geçen yıl nadir görülen bir kanser türüne yakalandığı ve uzun süre bu hastalıkla mücadele ettiği belirtildi.

Bu test kişiliğini şifre gibi çözüyor! Sosyal bir kelebek misin yoksa içine kapanık bir tırtıl mı?Bu test kişiliğini şifre gibi çözüyor! Sosyal bir kelebek misin yoksa içine kapanık bir tırtıl mı?
Bu test kişiliğini şifre gibi çözüyor! Sosyal bir kelebek misin yoksa içine kapanık bir tırtıl mı?
Sadece zehir gibi zihinler bu testi şıp diye geçiyor! Farklı olan atı bulabilir misin?Sadece zehir gibi zihinler bu testi şıp diye geçiyor! Farklı olan atı bulabilir misin?
Sadece zehir gibi zihinler bu testi şıp diye geçiyor! Farklı olan atı bulabilir misin?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB soruşturmasında itirafçı iş insanı Yalçınkaya kirli çarkı tek tek anlattı! Rüşvet paraları özel jetlerle Londra'ya uçtu
Sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar! TAKVİM Ünlü doktor Volkan Uçak'ın ifadesine ulaştı
Borsa İstanbul
SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış başladı! Fırtınaya dikkat! 6 ila 8 kuvvetinde...
EMEKLİLİK İÇİN 7 FARKLI YOL HARİTASI! SSK ve BAĞKUR sigortası olana ek prim avantajı doğuyor! 10 günden az çalışanlar...
Trump’tan sapkın translara 2028 Olimpiyatları engeli: Erkekler kadınların ödüllerini çalamayacak
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Okan Buruk bizzat isim vermişti
Emekliye para iadesi gündemde! En az 30 bin TL avantaj
Mourinho'dan sürpriz 11 kararı! Feyenoord maçında forma onun
Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! İşte YAŞ kararları: Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri komutanı değişti
Elektronik imza sahteciliğinde flaş gelişme | 57 ismin olduğu liste ortaya çıktı
Galatasaray'da eski yıldız geri dönüyor!
İş insanı Halit Yukay'a ne oldu? Teknesi parçalanmış halde bulundu | Limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı
PKK silah bıraktı YPG "entegre olacak" korkusu sardı! CIA ajanı Rubin'den küstah tehdit: "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz"
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu mesaiye başladı! Kurtulmuş'tan "beka meselesi" vurgusu: Önce silah bırakma sonra yasal düzenleme
Devletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonu
Elektronik imza sahteciliğinde iddianame ortaya çıktı! 270 e-imza üretildi: Çete lideri Ziya Kadiroğlu'nun sicili kabarık çıktı
Galatasaray geleceğe yatırım niteliğinde bir orta saha arayışında! Sarı-Kırmızılılar transferde kurallı oynuyor
ÖSYM sistemine girdiler yalanı! DMM açıkladı: Veri sızıntısı ya da dış müdahale yok!
"Onlar"ın "Torbacı" manipülasyonu! Emniyet gerçeği açıkladı