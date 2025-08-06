The Walking Dead dizisindeki Addy karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Kelley Mack'ten acı haber geldi. 33 yaşındaki oyuncu yaşamını yitirdi. İşte ünlü ismin biyografisine ilişkin detaylar...
The Walking Dead Oyuncusu Kelley Mack Kimdir?
Kelley Mack, ABD doğumlu bir oyuncu ve yapımcıdır. Sevilen zombi dizisi The Walking Dead'de canlandırdığı Addy karakteriyle tanınmıştır. Diziye 9. sezonda katılan Mack, Alexandria dışında kurulan Topluluklardan biri olan Hilltop'ta yaşam mücadelesi veren genç karakterlerden birine hayat verdi.
Oyunculuğa genç yaşlarda başlayan Kelley Mack, çeşitli kısa filmler, bağımsız yapımlar ve televizyon dizilerinde de rol aldı. Sinemadaki başarısının yanı sıra yapımcılık yönüyle de dikkat çekti.