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Akasya Durağı'nın Zeyno’su gelin oluyor! Sitare Akbaş geleneklere uyup kına gecesi yaptı

Akasya Durağı’ndaki ‘Zeyno’ rolüyle hafızalara kazınan Sitare Akbaş, oyuncu ve müzisyen Cengiz Orhonlu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Geçtiğimiz günlerde aile arasında nişanlanan çift, şimdi de geleneklere uygun bir kına gecesi düzenledi. Akbaş’ın nişanlısı Orhonlu’nun usta sanatçı Kamuran Akkor’un torunu olduğu da ortaya çıktı.

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Akasya Durağı'nın Zeyno’su gelin oluyor! Sitare Akbaş geleneklere uyup kına gecesi yaptı

"Akasya Durağı" dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu Sitare Akbaş, özel hayatındaki gelişmelerle yeniden gündemde. Bir süredir oyuncu Cengiz Orhonlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren Akbaş, evlilik hazırlıklarına başladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Çift, geçtiğimiz günlerde aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı. Zarif elbisesi ile dikkat çeken Akbaş, nişan kareleriyle sosyal medyada beğeni topladı.

Akasya Durağı'nın Zeyno'su evleniyor!

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Nişanın ardından geleneklere uygun olarak bir kına gecesi organize eden oyuncu, yakın dostlarıyla özel bir gece geçirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Elçin Afacan, Melisa Doğu gibi birçok ünlü ismin de yer aldığı kına gecesinden renkli anlar konuklar tarafından paylaşıldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Öte yandan Sitare Akbaş'ın müstakbel eşi Cengiz Orhonlu'nun usta sanatçı Kamuran Akkor'un torunu olduğu da ortaya çıktı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Çiftin 3 Ağustos'ta İstanbul'da nikah masasına oturacağı öğrenildi.

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