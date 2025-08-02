Akasya Durağı'nın Zeyno’su gelin oluyor! Sitare Akbaş geleneklere uyup kına gecesi yaptı

"Akasya Durağı" dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu Sitare Akbaş, özel hayatındaki gelişmelerle yeniden gündemde. Bir süredir oyuncu Cengiz Orhonlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren Akbaş, evlilik hazırlıklarına başladı.
Çift, geçtiğimiz günlerde aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı. Zarif elbisesi ile dikkat çeken Akbaş, nişan kareleriyle sosyal medyada beğeni topladı.
Nişanın ardından geleneklere uygun olarak bir kına gecesi organize eden oyuncu, yakın dostlarıyla özel bir gece geçirdi.