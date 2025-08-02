Akasya Durağı'nın Zeyno’su gelin oluyor! Sitare Akbaş geleneklere uyup kına gecesi yaptı

"Akasya Durağı" dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu Sitare Akbaş, özel hayatındaki gelişmelerle yeniden gündemde. Bir süredir oyuncu Cengiz Orhonlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren Akbaş, evlilik hazırlıklarına başladı.