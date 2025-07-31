Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Antalya'da bir konser verdi. Konseri seyredenler arasında da birçok ünlü isim yer aldı.
Lopez'in ses getiren konserinin ardından ortaya atılan bir iddia ise duyanları şaşkına çevirdi. Seda Bakan, Hande Soral, Gamze Erçel, Bensu Soral gibi ünlü isimler, Antalya'da konser veren Jennifer Lopez ile kuliste buluşup fotoğraf çektirdi ve o karelerin bedelinin1 milyon TL olduğu öne sürüldü.
Ünlü isimlerin Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL iddiası sosyal medyaya damga vururken ilk açıklama Seda Bakan'dan geldi.