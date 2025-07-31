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Seda Bakan, Hande Soral, Gamze Erçel, Bensu Soral... Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL mi ödedi? İşte ilk açıklama

Seda Bakan, Hande Soral, Gamze Erçel, Bensu Soral gibi ünlü isimler, Antalya'da konser veren Jennifer Lopez ile kuliste buluşup fotoğraf çektirdi. Çekilen karelerin basına yansımasının ardından ünlü isimlerin, Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödediği iddia edildi. Seda Bakan ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla iddialara açıklık getirdi.

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Seda Bakan, Hande Soral, Gamze Erçel, Bensu Soral... Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL mi ödedi? İşte ilk açıklama

Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Antalya'da bir konser verdi. Konseri seyredenler arasında da birçok ünlü isim yer aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Lopez'in ses getiren konserinin ardından ortaya atılan bir iddia ise duyanları şaşkına çevirdi. Seda Bakan, Hande Soral, Gamze Erçel, Bensu Soral gibi ünlü isimler, Antalya'da konser veren Jennifer Lopez ile kuliste buluşup fotoğraf çektirdi ve o karelerin bedelinin1 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü isimlerin Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL iddiası sosyal medyaya damga vururken ilk açıklama Seda Bakan'dan geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bakan, hakkında çıkan "Jennifer Lopez'le fotoğraf çekilmek için 1 milyon TL" ödedi iddialarını yalanlayarak, asılsız olduğunu açıkladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Seda Bakan sosyal medyada paylaşım yaparak bu iddiaları yalanladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"YENİ KANKAM"

Seda Bakan, Jennifer Lopez ile olan fotoğrafını "Yeni kankam. Hastasıyız..." notuyla Instagram hesabında yayınlamıştı.

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