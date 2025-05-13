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Melisa Aslı Pamuk ile minik bebeği Mylan Yazıcı’dan hem eğlenceli hem duygusal kareler: Annelik yakıştı!

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı geçen yıl dünyaevine giren oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 29 Ocak'ta Mylan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Oğluyla birlikte ilk Anneler Günü’nü kutlayan oyuncudan hem duygu dolu hem de eğlenceli bir paylaşım geldi.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 11:53 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 11:53
Melisa Aslı Pamuk ile minik bebeği Mylan Yazıcı’dan hem eğlenceli hem duygusal kareler: Annelik yakıştı!

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Çarpışma, Ego, Kara Sevda gibi dizilerde rol alan Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Nikahtan kısa bir süre sonra ise ünlü çiftten bebek müjdesi geldi. Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, 29 Ocak'ta Mylan adını verdikleri oğullarına kavuşarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Doğumdan sonra minik bebekleriyle paylaşımlarda bulunan ancak oğullarının yüzünü göstermekten kaçınan ünlü çift, geçen günlerde kural bozdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Olympiakos'a transfer olan ve ilk yılında şampiyonluk mutluluğu yaşayan Yazıcı, kutlamalar esnasında oğlu Mylan Yazıcı'nın yüzünü ilk kez gösterdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Minik Mylan uzun süre gündem olurken Pamuk'tan oğluyla yeni bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, Anneler Günü'nde oğluyla peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Oyuncu, oğlu Mylan ile birlikte çekilen yeni karelerini "Seni seviyorum" notuyla Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Pamuk, hem doğallığı hem de annelik duygusunu yansıtan pozlarıyla beğeni topladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Hem eğlenceli hem duygusal karelerin yer aldığı paylaşım, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Pamuk için "Annelik yakıştı" yorumu yapıldı.

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