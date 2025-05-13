Melisa Aslı Pamuk ile minik bebeği Mylan Yazıcı’dan hem eğlenceli hem duygusal kareler: Annelik yakıştı!

Çarpışma, Ego, Kara Sevda gibi dizilerde rol alan Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturdu.
Çarpışma, Ego, Kara Sevda gibi dizilerde rol alan Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturdu.
Nikahtan kısa bir süre sonra ise ünlü çiftten bebek müjdesi geldi. Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, 29 Ocak'ta Mylan adını verdikleri oğullarına kavuşarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Doğumdan sonra minik bebekleriyle paylaşımlarda bulunan ancak oğullarının yüzünü göstermekten kaçınan ünlü çift, geçen günlerde kural bozdu.
Olympiakos'a transfer olan ve ilk yılında şampiyonluk mutluluğu yaşayan Yazıcı, kutlamalar esnasında oğlu Mylan Yazıcı'nın yüzünü ilk kez gösterdi.
Minik Mylan uzun süre gündem olurken Pamuk'tan oğluyla yeni bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, Anneler Günü'nde oğluyla peş peşe paylaşımlarda bulundu.
Oyuncu, oğlu Mylan ile birlikte çekilen yeni karelerini "Seni seviyorum" notuyla Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.
Pamuk, hem doğallığı hem de annelik duygusunu yansıtan pozlarıyla beğeni topladı.
Hem eğlenceli hem duygusal karelerin yer aldığı paylaşım, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Pamuk için "Annelik yakıştı" yorumu yapıldı.