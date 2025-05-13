Melisa Aslı Pamuk ile minik bebeği Mylan Yazıcı’dan hem eğlenceli hem duygusal kareler: Annelik yakıştı!

Kaynak: Sosyal medya Olympiakos'a transfer olan ve ilk yılında şampiyonluk mutluluğu yaşayan Yazıcı, kutlamalar esnasında oğlu Mylan Yazıcı'nın yüzünü ilk kez gösterdi.

Kaynak: Sosyal medya Minik Mylan uzun süre gündem olurken Pamuk'tan oğluyla yeni bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, Anneler Günü'nde oğluyla peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Oyuncu, oğlu Mylan ile birlikte çekilen yeni karelerini "Seni seviyorum" notuyla Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

Kaynak: Sosyal medya Pamuk, hem doğallığı hem de annelik duygusunu yansıtan pozlarıyla beğeni topladı.

Kaynak: Sosyal medya Hem eğlenceli hem duygusal karelerin yer aldığı paylaşım, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Pamuk için "Annelik yakıştı" yorumu yapıldı.