Bir Gece Masalı 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Baskın yedik polis burada!

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Salı akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bir Gece Masalı 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Canfeza'nın arabası çalınır, içinde Afet Hanım da vardır. Yine aksiyon dolu olaylar Mahir'in emniyetteki odasında sonlanır. Kısa sürede Afet Hanım da araba da bulunur. Asaf Bey'in ise sürpriz bir ziyaretçisi vardır. Mahir'in Raşit ve dosyasından uzak durması gerektiğini söyler. Asaf Bey torununu durdurmak zorundadır.

Kaynak: atv Mahir ise Canfeza'ya sürpriz doğum günü organizasyonu yapar. Canfeza ilk kez tüm aile bir arada olduğu için çok mutludur.