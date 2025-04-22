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Saç rengini değiştiren Afra Saraçoğlu yeni imajıyla sınıfta kaldı: İnsan kendine bunu neden yapar?

Mert Ramazan Demir ile başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını’nın final yapmasının ardından radikal bir kararla imaj değiştiren Afra Saraçoğlu, saçlarını sarı renge boyattı. Ünlü oyuncu, son halini aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Saraçoğlu, yeni imajıyla sınıfta kaldı. Ünlü oyuncunun sarı saçları sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi. İşte Afra Saraçoğlu’nun son hali...

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 09:03 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 09:03
Saç rengini değiştiren Afra Saraçoğlu yeni imajıyla sınıfta kaldı: İnsan kendine bunu neden yapar?

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Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından radikal bir kararla imaj değiştirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Saraçoğlu, kahverengi saçlarından vazgeçerek sarıya geçiş yaptı. Saçlarını sarı renge boyatan oyuncu, son halini aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncunun paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Afra Saraçoğlu'nun çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören son haline binlerce yorum geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Saraçoğlu, yeni imajıyla sınıfta kaldı. Ünlü oyuncunun sarı saçları sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bir sosyal medya kullanıcısı "Sarı saç hiç ama hiç yakışmamış. Kendi normal rengi çok güzeldi" derken bir başkası "İnsan kendine bunu neden yapar?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Afra Saraçoğlu'nun sosyal medyada gündem olan yeni imajı...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

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