Saç rengini değiştiren Afra Saraçoğlu yeni imajıyla sınıfta kaldı: İnsan kendine bunu neden yapar?

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından radikal bir kararla imaj değiştirdi.
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından radikal bir kararla imaj değiştirdi.
Saraçoğlu, kahverengi saçlarından vazgeçerek sarıya geçiş yaptı. Saçlarını sarı renge boyatan oyuncu, son halini aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.
Ünlü oyuncunun paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.
Afra Saraçoğlu'nun çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören son haline binlerce yorum geldi.
Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Saraçoğlu, yeni imajıyla sınıfta kaldı. Ünlü oyuncunun sarı saçları sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Sarı saç hiç ama hiç yakışmamış. Kendi normal rengi çok güzeldi" derken bir başkası "İnsan kendine bunu neden yapar?" ifadelerini kullandı.
İşte Afra Saraçoğlu'nun sosyal medyada gündem olan yeni imajı...