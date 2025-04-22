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Ege Kökenli’den göbek dekolteli saten takımıyla karnı burnunda poz!

2022 yılında Lior Ahituv ile evlenen ünlü oyuncu Ege Kökenli, geçen günlerde karnı burnunda bir paylaşımda bulunarak bebek beklediğini duyurmuştu. Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Kökenli bu kez saten pembe takımıyla verdiği karnı burnunda pozu Instagram hesabında yayınladı.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 10:14 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 10:14
Ege Kökenli’den göbek dekolteli saten takımıyla karnı burnunda poz!

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Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ege Kökenli'den müjdeli haber geldi. 2022 yılında Lior Ahituv ile evlenen Kökenli, sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile hamile olduğunu duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Karnı burnunda kamera karşısına geçen Kökenli'nin paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. 32 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" notu ekledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Büyüyen karnıyla dikkat çeken oyuncunun paylaşımına tebrik mesajları yağdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Kökenli bu kez saten pembe takımıyla verdiği karnı burnunda pozu Instagram hesabında yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Ege Kökenli'nin o paylaşımı...

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