Ege Kökenli’den göbek dekolteli saten takımıyla karnı burnunda poz!

Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ege Kökenli'den müjdeli haber geldi. 2022 yılında Lior Ahituv ile evlenen Kökenli, sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile hamile olduğunu duyurdu.