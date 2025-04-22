Ege Kökenli’den göbek dekolteli saten takımıyla karnı burnunda poz!

Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ege Kökenli'den müjdeli haber geldi. 2022 yılında Lior Ahituv ile evlenen Kökenli, sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile hamile olduğunu duyurdu.
Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ege Kökenli'den müjdeli haber geldi. 2022 yılında Lior Ahituv ile evlenen Kökenli, sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile hamile olduğunu duyurdu.
Karnı burnunda kamera karşısına geçen Kökenli'nin paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. 32 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" notu ekledi.
Büyüyen karnıyla dikkat çeken oyuncunun paylaşımına tebrik mesajları yağdı.
Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Kökenli bu kez saten pembe takımıyla verdiği karnı burnunda pozu Instagram hesabında yayınladı.
İşte Ege Kökenli'nin o paylaşımı...