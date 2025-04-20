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Berk Atan dizi arkadaşı Aybike Sağlam’la trafik kazası geçirdi!

Ünlü oyuncu Berk Atan, dizi arkadaşı Aybike Sağlam’la sete giderken içinde bulundukları minibüs devrildi. Arkada oturan ve kemer takmayan Atan’ın kaburgaları kırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025
Berk Atan dizi arkadaşı Aybike Sağlam’la trafik kazası geçirdi!

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'Gönül Dağı' dizisinde rol alan oyuncu Berk Atan'ın, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu kaburgaları kırıldı. Korkunç kaza, önceki gün Eskişehir Mihalıcçık'e bağlı kırsal Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Y.U.K. idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan, kemer takmadığı söylenen ünlü oyuncu Berk Atan (34) ile Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eskişehir Şehir Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Önceki gece saat 20.30'da acil servise girişi yapılan Berk Atan'da kaburga kırığı tespit edildi, yoğun bakıma yatışı yapıldı. Durumunun stabil ama ağrısının çok olduğu öğrenildi. Aybike Sağlam'da ise tetkikler sonucu omurga kırığı tespit edildi. Saat 23.30'da ameliyat edildi. Beyin Cerrahi 1 Servisi'nde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Adem Kurtuluş tarafından takip edilen Sağlam'ın durumunun stabil olduğu belirtildi.

"İSTİRAHAT SÜRECİNDEYİM"
Berk Atan, sosyal medya hesabı İnstagram'dan teşekkür mesajı paylaştı: Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım.

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