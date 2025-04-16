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Mesut Özil'den Gazze'deki soykırıma tepki: Filistin halkı yalnız değildir!

Dünyaca ünlü eski yıldız futbolcu Mesut Özil, İsrail'in soykırımı altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan vahşete sessiz kalmayarak yeni bir açıklamada bulundu. Özil, “Bu zulmü kabul etmiyoruz. Bu sessizliğe razı değiliz” ifadelerini kullandı. İşte Mesut Özil’in o açıklaması...

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 09:54 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 09:54
Mesut Özil’den Gazze’deki soykırıma tepki: Filistin halkı yalnız değildir!

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İsrail 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Gazze'ye bebek, çocuk, kadın ve yaşlı demeden ölüm yağdırıyor. Gazze Şeridi'ndeki insani felaket dünyanın gözü önünde yaşanmaya devam ediyor.

Kaynak: AAKaynak: AA

Dünyaca ünlü eski yıldız futbolcu Mesut Özil de bu insanlık dramına sessiz kalamadı ve yeni bir açıklamada daha bulunarak "Filistin halkı yalnız değildir" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sabah'ta yer alan habere göre; Gazze'de yaşanan insanlık dramı tüm dünyada yankılanmaya devam ederken birçok ünü isim Gazze'nin yanında olduğunu açıkladı. Bu isimlerden biri de eski futbolcu Mesut Özil oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İsrail'in katliamına maruz kalan ve insanlık dramı yaşanan Gazze için Özil açıklamalarda bulundu.

Özil, "Çocukların, sivillerin üzerine bomba atmak savunma değil! Uykusunda öldürülen insanlar hedef olamaz. Gazze'de yaşananlar vahşet. Sayısız can gitti, onlarca yaralı, kayıplar... Bu zulmü kabul etmiyoruz. Bu sessizliğe razı değiliz. Filistin halkı yalnız değildir." dedi.

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