Mesut Özil’den Gazze’deki soykırıma tepki: Filistin halkı yalnız değildir!

İsrail 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Gazze 'ye bebek, çocuk, kadın ve yaşlı demeden ölüm yağdırıyor. Gazze Şeridi'ndeki insani felaket dünyanın gözü önünde yaşanmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü eski yıldız futbolcu Mesut Özil de bu insanlık dramına sessiz kalamadı ve yeni bir açıklamada daha bulunarak "Filistin halkı yalnız değildir" dedi.

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Sabah'ta yer alan habere göre; Gazze'de yaşanan insanlık dramı tüm dünyada yankılanmaya devam ederken birçok ünü isim Gazze'nin yanında olduğunu açıkladı. Bu isimlerden biri de eski futbolcu Mesut Özil oldu.