Dilan Çıtak müzisyen eşi Levent Dörter ile boşanıyor mu? Suskunluğunu bozdu

Dilan Çıtak, biyolojik babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla uzun süre konuşulmuş ardından ise 3 yıl önce evlendiği Levent Dörter ile boşanacakları yönündeki iddialarla gündem olmuştu.
Dilan Çıtak, biyolojik babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla uzun süre konuşulmuş ardından ise 3 yıl önce evlendiği Levent Dörter ile boşanacakları yönündeki iddialarla gündem olmuştu.
Geçen aylarda yaptığı paylaşımla taşındığını duyuran Çıtak, eşi Levent Dörter'in soyadını Instagram profilinden kaldırması dikkat çekmişti.
Dilan Çıtak, "Uyan güzel kız seni yepyeni başlangıçlar bekliyor." notuyla dikkat çeken bir not yazmıştı. Ünlü şarkıcıdan gelen peş peşe hamleler ise boşanma iddialarını güçlendirmişti.
Boşanma iddialarıyla bir süredir gündemde olan Dilan Çıtak, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Arkadaşının doğum günü etkinliğine katılan Çıtak, mekan çıkışında basın mensuplarınca görüntülendi.
Çıtak, gecede eşiyle birlikte olduğunu söyledi. Eşinin sahne nedeniyle önceden ayrıldığını dile getiren Çıtak, mutlu olduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu belirtti.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında dünyaevine girmişti.