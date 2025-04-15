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Dilan Çıtak müzisyen eşi Levent Dörter ile boşanıyor mu? Suskunluğunu bozdu

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022’de evlendi. Ünlü çift, geçen aylarda ise boşanacakları yönündeki iddialarla gündem oldu. Çıtak’ın sosyal medya hamleleri iddiaları güçlendirirken ünlü şarkıcıdan beklenen açıklama geldi. İşte Dilan Çıtak’ın o açıklaması...

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 10:28 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 10:38
Dilan Çıtak müzisyen eşi Levent Dörter ile boşanıyor mu? Suskunluğunu bozdu

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Dilan Çıtak, biyolojik babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla uzun süre konuşulmuş ardından ise 3 yıl önce evlendiği Levent Dörter ile boşanacakları yönündeki iddialarla gündem olmuştu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Geçen aylarda yaptığı paylaşımla taşındığını duyuran Çıtak, eşi Levent Dörter'in soyadını Instagram profilinden kaldırması dikkat çekmişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Dilan Çıtak, "Uyan güzel kız seni yepyeni başlangıçlar bekliyor." notuyla dikkat çeken bir not yazmıştı. Ünlü şarkıcıdan gelen peş peşe hamleler ise boşanma iddialarını güçlendirmişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Boşanma iddialarıyla bir süredir gündemde olan Dilan Çıtak, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Arkadaşının doğum günü etkinliğine katılan Çıtak, mekan çıkışında basın mensuplarınca görüntülendi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çıtak, gecede eşiyle birlikte olduğunu söyledi. Eşinin sahne nedeniyle önceden ayrıldığını dile getiren Çıtak, mutlu olduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında dünyaevine girmişti.

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