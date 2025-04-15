Dilan Çıtak müzisyen eşi Levent Dörter ile boşanıyor mu? Suskunluğunu bozdu

Kaynak: Sosyal medya Boşanma iddialarıyla bir süredir gündemde olan Dilan Çıtak, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Kaynak: Sosyal medya Arkadaşının doğum günü etkinliğine katılan Çıtak, mekan çıkışında basın mensuplarınca görüntülendi.

Kaynak: Sosyal medya Çıtak, gecede eşiyle birlikte olduğunu söyledi. Eşinin sahne nedeniyle önceden ayrıldığını dile getiren Çıtak, mutlu olduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

Kaynak: Sosyal medya Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında dünyaevine girmişti.