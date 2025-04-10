Burak Altay’dan hastane odasında sevenlerini endişelendiren paylaşım: 15 günlük mücadelemiz devam ediyor!

Asmalı Konak, Avrupa Yakası, Üç Kuruş ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi dizilerde yer alan Burak Altay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.
Asmalı Konak, Avrupa Yakası, Üç Kuruş ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi dizilerde yer alan Burak Altay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.
Burak Altay'ın babası, yaklaşık iki hafta önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Süreç boyunca babasının yanından ayrılmayan Altay, 10 Nisan Polis Günü'nde yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.
Hastane odasından paylaşımda bulunan Altay, emekli emniyet müdürü olan babasının azmi ve yaşam mücadelesine dikkat çekti.
Babası Şinasi Altay, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 15 gündür hastanede tedavi gördüğünü dile getiren Altay, şu ifadeleri kullandı: "15 günlük mücadelemiz devam ediyor. Bugün 10 Nisan Polis Günü ve vazgeçmeyen babam... Bütün olanlardan habersiz mücadelesine devam ediyor. Gerçek bir savaşçı... Arayan, soran herkese çok teşekkürler. Bırakmıyoruz, toparlıyoruz. Günün kutlu olsun"
İşte o paylaşım...