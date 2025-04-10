Burak Altay’dan hastane odasında sevenlerini endişelendiren paylaşım: 15 günlük mücadelemiz devam ediyor!

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Babası Şinasi Altay, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 15 gündür hastanede tedavi gördüğünü dile getiren Altay, şu ifadeleri kullandı: "15 günlük mücadelemiz devam ediyor. Bugün 10 Nisan Polis Günü ve vazgeçmeyen babam... Bütün olanlardan habersiz mücadelesine devam ediyor. Gerçek bir savaşçı... Arayan, soran herkese çok teşekkürler. Bırakmıyoruz, toparlıyoruz. Günün kutlu olsun"