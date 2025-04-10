PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Burak Altay'dan hastane odasında sevenlerini endişelendiren paylaşım: 15 günlük mücadelemiz devam ediyor!

Asmalı Konak, Avrupa Yakası ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi başarılı projelerde yer alan Burak Altay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Hastane odasından paylaşım yapan oyuncu, babasının 15 günlük yaşam mücadelesini “Gerçek bir savaşçı” sözleriyle anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 13:44
Burak Altay’dan hastane odasında sevenlerini endişelendiren paylaşım: 15 günlük mücadelemiz devam ediyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Asmalı Konak, Avrupa Yakası, Üç Kuruş ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi dizilerde yer alan Burak Altay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Burak Altay'ın babası, yaklaşık iki hafta önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Süreç boyunca babasının yanından ayrılmayan Altay, 10 Nisan Polis Günü'nde yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Hastane odasından paylaşımda bulunan Altay, emekli emniyet müdürü olan babasının azmi ve yaşam mücadelesine dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Babası Şinasi Altay, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 15 gündür hastanede tedavi gördüğünü dile getiren Altay, şu ifadeleri kullandı: "15 günlük mücadelemiz devam ediyor. Bugün 10 Nisan Polis Günü ve vazgeçmeyen babam... Bütün olanlardan habersiz mücadelesine devam ediyor. Gerçek bir savaşçı... Arayan, soran herkese çok teşekkürler. Bırakmıyoruz, toparlıyoruz. Günün kutlu olsun"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda önemli açıklamalar
Denetim yapılmadı deliller gizlendi! Sözde şeffaf ABB Başkanı Mansur Yavaş denetimden kaçtı: Ne belge verdiler ne denetim yaptırdılar
Başkan Erdoğan’dan 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda peş peşe kritik temaslar
Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM’e anlattı!
CHP’den İBB ve İSKİ personeline Ekrem İmamoğlu baskısı! Zorla imza attırıp fişleme yapıyorlar
Tarımda yeni dönem: Hedef 2053 yılında net sıfır emisyon
Gazze’deki katliamın sesi kısılıyor! Meta’nın dijital sansür skandalına AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas’tan sert tepki: Soykırım failleriyle yargılanacaklar
İçlerinde İmamoğlu İnşaat da var! CHP’li İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
Başkan Erdoğan’ın CHP’li Özel’e açtığı 500 bin TL’lik tazminat davasının detayları ortaya çıktı!
Cimbom Karadeniz’de coştu! Samsunspor - Galatasaray: 0-2 | MAÇ SONUCU
Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan-DEM heyeti görüşmesine ilişkin flaş açıklama
Ekrem İmamoğlu bu kez tehditten hakim karşısına çıktı! İşte mahkemeden görüntüsü
Okan Buruk eski yıldızını istedi! Galatasaray’dan dev transfer hamlesi
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit edip katili öven 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer
Başkan Erdoğan ile DEM heyetinin temasında neler yaşandı? İşte PKK’nın feshi için işaret edilen tarih
Emekli zammı için ilk ipucu geldi! Kök aylıklar ne kadar artacak? TAKVİM maaşları hesapladı
Gülen Gözler’in Hasret’i Lale Ilgaz’ı tanı tanıyabilirsen! İşte son hali!
Özgür Özel’den adaylık çıkışı! Mansur Yavaş’a İşine bak mesajı verdi | Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ne olacak?
Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi